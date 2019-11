Nadal vence a Tsitsipas pero se despide del Masters tras la victoria de Zverev

Rafael Nadal celebró el número 1 mundial con una trabajada victoria ante Stefanos Tsitsipas por 6-7 (4-7), 6-4 y 7-5 que acabó siendo insuficiente al derrotar después Alexander Zverev a Daniil Medvedev (6-4, 7-6 (4), por lo que el jugador español se despide del torneo, como le ocurrió el jueves a Djokovic.

El tenista mallorquín cumplió con su parte para seguir vivo en Londres, pero Medvedev fue incapaz de batir a un Zverev más efectivo y motivado.

ANOTHER DAY, ANOTHER COMEBACK. @RafaelNadal recovers from a set down to defeat @StefTsitsipas and stay alive in the #NittoATPFinals 🔥



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/RQGS5lu6gP