La onomástica más amarga

Este año cumple su 75 aniversario el Centro Atlético Monzón. Pero no ha podido ser una onomástica más amarga. Uno de núcleos más importantes del atletismo tiene un gran problema puesto que su pista está cerrada a cal y canto por las deficiencias en las obras por la sustitución del tartán llevada a cabo por Mondo Ibérica. Las posiciones del Ayuntamiento y de Mondo Ibérica están enrocadas. La semana pasada dieron una rueda de prensa Raúl Castanera, concejal de Urbanismo y Eliseo Martín, de Deportes. Solicitaron la entrega de las instalaciones en perfecto estado, subsanando las deficiencias que han impedido, por parte del Ayuntamiento, la recepción de la obras.

Castanera afirmó que el Ayuntamiento no va a pagar los 480.000 euros por la sustitución del tartán. «Queremos que esté en perfectas condiciones, ya que no estamos dispuestos a malgastar un solo euro». El pasado 5 de agosto se realizó la recepción negativa de la obra, cuando se dio un plazo de diez días a Mondo Ibérica para la reparación de las deficiencias observadas. El ayuntamiento propuso un nuevo plazo de 15 días. Eliseo Martín explicó que «han salido alrededor de cien ampollas tanto en el anillo como en la zona de la ría y no es de recibo aceptar la pista en estas condiciones», indicaba el concejal.

El pasado 1 de octubre Mondo Ibérica emitió un comunicado. Según la empresa zaragozana, «las ampollas aparecidas en la zona de la ría y el pasillo de jabalina no guardan relación con el propio pavimento prefabricado de Mondo o con su proceso de instalación». El 25 de septiembre hubo una reunión entre ambas entidades. Mondo planteó dos soluciones. «La primera, la realización de unos ensayos en el terreno para determinar el origen de las ampollas de agua, para corroborar que la causa es ajena a la intervención de Mondo». En el supuesto de que el Ayuntamiento aceptara que la causa de los defectos es ajena a Mondo, «se ofrecía la sustitución del pavimento afectado, asumiendo el costo económico». En la nota se explica que las propuestas realizadas por Mondo no han obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento.

Entre tanto, las posiciones siguen enfrentadas y las pistas, cerradas a cal y canto. Y aunque el Ayuntamiento busca una solución de choque, todos los chavales de la escuela se entrenan en la calle. «Si se entra en juicios, esto se puede alargar. Hace diez días comenzamos con la escuela de atletismo 140 atletas junto a los federados y estaremos un total de 300 afectados. Sacamos la actividad adelante como podemos. El entrenamiento de los mayores es más problemático. Hacen las series en la calle cercana para salir del paso. Pero ya han aparecido lesiones al entrenar en cemento como le ha pasado a Laura Pintiel», dice Ricardo Verdugo, el director de la escuela.

Lo que mal, puede ir peor. El Intec Zoiti también ha denunciado defectos en el sintético inaugurado en Huesca hace un año. «Al principio la obra de Mondo estaba perfecta. Pero con el tiempo se han originado 50 ampollas, sobre todo en la curva del 300 lisos. En julio ya le pasé un informe al Ayuntamiento de Huesca. Es una deficiencia a la hora de montar la pista. Son unos chapuceros», exclama Roberto Dieste, el presidente del Intec Zoiti.