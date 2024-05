ZeC exige "respeto” a las intervenciones de la ciudadanía en el pleno ante el ninguneo a una científica del CSIC

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una iniciativa para que toda la corporación se comprometa a terminar con los comportamientos vividos durante el último pleno," donde la propia alcaldesa Natalia Chueca y más concejales no atendieron a las intervenciones realizadas desde el público", discursos en los que la que ciudadanía, tejido cultural y sindicatos trataron temas vinculados a la cultura en la ciudad, el servicio de transporte de bus urbano, el ecologismo y la emergencia climática.

Fue con este último tema, durante la intervención de una científica del CSIC en el marco de una moción presentada por ZeC sobre los efectos de la crisis climática, en la que las “faltas de respeto se hicieron aún más palpables” al verse a la alcaldesa y otros miembros de la corporación "hablando entre ellos y mirando el móvil", ha afeado la concejala Elena Tomás.

Zaragoza en Común presentará una moción al próximo pleno para reclamar el compromiso de todos los ediles con el respeto y la atención a los discursos que provengan del público y que se pida disculpas hacia aquellas personas a las que no se escuchó.

La razón esgrimida por Zaragoza en Común para que la corporación se comprometa a la escucha y el respeto a la participación del público es que este no es un caso puntual, sino que ocurre de forma constante.

“Esta actitud de la alcaldesa se repite en cada sesión hacia aquellas personas que, en un ejercicio democrático y de participación ciudadana, vienen al pleno a hablar de temas que sí preocupan a los vecinos y vecinas, representantes de colectivos, de asociaciones, movimientos sociales, profesionales que acuden al pleno a presentar situaciones que se viven en Zaragoza, que afectan a nuestros barrios, a la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, que preocupan al tejido vecinal, problemas reales”, ha argumentado la edil.

Para Zaragoza en Común estos son los temas que “evita de forma constante Natalia Chueca, hablando de amnistías y de Pedro Sánchez, cuestiones que no quiere oír de la boca de la ciudadanía a pesar de que es la alcaldesa y se le paga más de 85.000 euros al año por escuchar y gestionar, no por hacerse fotos”. “Lo que vemos de forma constante es a una alcaldesa que se ausenta de los debates, una alcaldesa que no escucha, que no tiene interés por nada que no genere un buen selfie, que no tiene ningún respeto por las intervenciones que se realizan desde el público.Y esto es un hecho muy grave. Y por eso se ha armado el revuelo que se ha armado”, ha detallado Tomás.

Para la concejala, es “bochornoso que hayamos tenido que vivir una situación así y que tengamos que presentar una iniciativa que llame al respeto de los cargos públicos hacia la ciudadanía, por la obviedad que supone” pero “los hechos hablan por sí solos y queremos poner fin a esta situación para que no vuelva a producirse”.

La situación que se vivió en el pleno fue grabada por el público y tuvo un gran impacto en las redes sociales y en programas de televisión nacionales, hecho que ha provocado que el grupo Vox haya pedido tratar en junta de portavoces. "Lejos de sentirse avergonzados por el espectáculo negacionista del cambio climático que ofrecieron, están molestos porque personas del público les haya pillado in fraganti hablando y riéndose entre ellos mientras daba un discurso una científica del CSIC”, ha argumentado Elena Tomás.