Inauguración de cine a ritmo de jazz

Cine y jazz siempre han formado una buena pareja, de ahí que el concierto que ofrecerá Jordi Sabatés este jueves (20.00 horas) en las salas Aragonia servirá para inaugurar dos de las citas culturales más veteranas de la capital aragonesa, la 24ª edición del Festival de Cine de Zaragoza y la 36ª del Festival Jazz Zaragoza. El pianista y compositor presentará, en un acto conducido por el crítico Roberto Sánchez, la banda musical que ha creado para la película Sherlock Jr, de Buster Keaton, y pondrá música a una selección de la filmografía del aragonés Segundo de Chomón.

El concierto servirá como pistoletazo de salida de un certamen, que se celebrará hasta el 30 de noviembre en nueve espacios de la ciudad (Aragonia, Filmoteca, Teatro de Caesaraugusta, Biblioteca María Moliner, Auditorio, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Centro de Tecnologías Avanzadas, Facultad de Ciencias Sociales y la residencia juvenil Baltasar Gracián), en las que se proyectarán un total de 185 trabajos, de los cuales 47 son aragoneses, seleccionados de entre las 2.202 producciones recibidas de 77 países.

José Luis Anchelergues, director del festival, y Sara Fernández, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, presentaron este miércoles esta edición, de la que se habían dado ya a conocer las principales novedades, así como los premios Augusto, que este año recaerán en la actriz Luisa Gavasa (Ciudad de Zaragoza), a título póstumo a la directora Pilar Miró (Honorífico), que recogerá su hijo, Gonzalo MIró; al realizador Álex Rodrigo (Talento Siglo XXI), Teresa Font (Oficios de cine), Aragón Televisión (Apoyo al Audiovisual), municipio de Belmonte, Cuenca (Pueblos de Cine), Fundación Isabel Gemio (Entidad Social) y al actor cubano Vladimir Cruz (Augusto Latino).

El deseo de internacionalizar el festival es una de las novedades ya conocidas de esta edición, que no quiere "ser una más", según Anchelergues, sino que es el fruto de los últimos cuatro años en los que "hemos ido renovándolo". De ahí al premio al intérprete de 'Fresa y chocolate' y la próxima firma de colaboración con un "festival importante latinoamericano", del que no quiso desvelar su nombre, sólo que es "sucursal de Sundance".

También se ha firmado un acuerdo con la marca Ficticia, de televisión, por lo que se creará un premio destinado al mejor planteamiento de televisión para serie nacional o internacional.

Además, se potenciarán las Jornadas de Nuevas Tecnologías, que conllevan la creación de un nuevo certamen en torno a las webseries y series digitales, que podrán verse en una única sesión el 22 de noviembre y que contará con un premio premio (500 euros y un Augusto).

En esta 24 edición también se va a celebrar por primera vez el Zaragoza Film Market, unas jornadas que combinan las actividades para el público (28 de noviembre) en general como son la presentación de la serie Chanquete no ha muerto, de Kike Mesa, Premio Latino a mejor producción; y el documental Imborrable, de Jorge Rivera; así como los estrenos de las películas aragonesas The rise of the Synths, de Ivan Castell; y Planeta 5000, dirigida por Carlos Val y producida por José Ángel Delgado. El 29 la jornada estará dedicada a los profesionales del sector con mesas redondas y presentación de proyectos.

En cuanto a la programación y proyección de trabajos, protagonistas del festival, estos primeros días estarán dedicados a los escolares, con exhibiciones en el Centro de Historias; a Aragón TV en la Filmoteca y la celebración, mañana, de uan gala de microcortos y microrrelatos que consistirá en la proyección de 15 trabajos seleccionados, de los 95 presentados; y la participación de cinco actores del Sindicato de Actores, que presentarán microrrelatos.

La próxima semana comenzará el concurso así como el ciclo Visiones de la Historia el certamen Otras miradas y ya el 25, con el certamen de largometrajes, que contará con el estreno en Zaragoza de Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas, de la aragonesa Natalia Moreno.

José Luis Anchlergues quiso hacer hincapié en que esta no era una edición de transición porque es la de "la renovación" ya que la 25 será la de "la celebración", aseguró. Aunque también adelantó que el formato y la duración de la próxima edición podría cambiar ya que hay "secciones que han ganado mucho peso".

Sara Fernández, por su parte, reiteró una vez más que el objetivo del equipo de Gobierno es el de que Zaragoza sea "una ciudad de cine" y que en los próximos meses se firmará una Ordenanza de rodajes para atraer producciones a la capital aragonesa.