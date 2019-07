The Waterboys abre Pirineos Sur

La mítica banda de folk irlandés The Waterboys es la estrella principal de la inauguración del nuevo Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur, que a lo largo de todo el mes de julio llevará al escenario flotante de Lanuza figuras como Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Martirio con Chano Domínguez o Silvia Pérez Cruz con Toquinho. Nuevo Pirineos Sur porque, aunque realmente llega a su edición número 28, esta es la primera en la que las actuaciones del pantano de Lanuza serán organizadas por una empresa privada. Un nuevo modelo de gestión que conllevó un concurso público que ganó finalmente la propuesta presentada por la UTE formada por Big Star y PAM Hosteleros

Esta unión de empresas gestinonará solo la programación de Lanuza, ya que la denominada Pirineos Sur Territorio, que incluye las actuaciones musicales, teatrales y exposiciones que se celebran en Sallent de Gállego, así como los Mercados del Mundo, siguen siendo gestionados directamente por la Diputación Provincial de Huesca.

LA MÚSICA / Pero vayamos a lo musical. The Waterboys nació en el Londres de los años 80 del pasado siglo bajo el liderazgo del incombustible Mike Scott, con un sonido que inicialmente les relacionó con grupos como Simply Minds o The Alarm y que posteriormente han enriquecido con aires rock, blues e, incluso, hip hop.

El líder del grupo y sus inspiraciones a partir de la literatura, la filosofía, el empuje de lo espiritual o la imagen del mar propiciaron la aparición de discos clásicos del rock europeo como This Is The Sea (1985), Fisherman’s Blues (1988) o Room To Room (1990), claves en la recuperación del folk irlandés. De esta inspiración surgieron también canciones tan imperecederas como The Whole Of The Moon.

En la actualidad, The Waterboys siguen publicando obras destacables, como Modern Blues (2015), Out Of All This Blue (2017), y Where the action is, publicado este mismo año.

Pero antes, el renovado Anfiteatro de Lanuza abrirá sus puertas a partir de las 20 horas para recibir los shows de Morgan y Lady Banana. Morgan es uno de los grupos más respetados por público y crítica en los últimos años. Tras su arrollador primer disco, North, llevan desde el año pasado en la carretera presentando Air, un trabajo autoeditado que les ha llevado a los principales festivales del país

El power dúo zaragozano Lady Banana, por su parte, estrenarán una de las novedades de este año, Caravana Sur, un nuevo escenario ubicado en la carpa de restauración del anfiteatro, en el que actuarán bandas aragonesas.

Este fin de semana se inaugurarán también los siempre concurridos Mercados del Mundo en Sallent de Gállego y el programa de Pirineos Sur Territorio arranca su programación con su programación de microteatro y teatro sobre ruedas. El resto de las propuestas de Territorio, como las actuaciones musciales en Sallent, el circo y otros espectáculos familiares o los conciertos de nuevo programa Experiencias en la Naturaleza, no comenzarán hasta el próximo fin de semana.

MAÑANA / Pero el festival más emblemático de los que se celebran en terriorio aragonés está ya en marcha. Lo de hoy es solo el comienzo pues mañana sábado continuará la programación en Lanuza con los recitales de Echo and The Bunnymen, Fino Oyonarte y El Verbo Odiado.

Las entrqadas anticipadas, con un precio que oscila entre los 27,5 y 33 euros, se pueden conseguir en la propia web de festival (www.pirineos-sur.es) y en Ticketmaster. Además, en el portal de Pirineos Sur es posible comprar el abono general para todos los conciertos de Lanuza a un precio promocional de 132,10 euros.