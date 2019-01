Una corredora encuentra un cachorro abandonado y lo lleva en brazos 15 kilómetros

Khemjira Klongsanun se ha convertido en la última representante pública de los amantes de los animales. En un precioso gesto, la tailandesa ha hecho su historia viral.

Durante una maratón encontró a un cachorro aparentemente abandonado. En vez de seguir su carrera en solitario, cargó con el pequeño perro durante 30 kilómetros hasta la meta.

Se trataba de la maratón Chombueng, en Ratchaburi (Tailandia). Apenas se encontraba en el kilómetro 12 cuando vio al cachorro abandonado al lado de la carretera.

Viendo que no había casas por la zona y que parecía estar abandonado, decidió cargar con él durante el resto del trayecto mientras era grabada y fotografiada por algunos compañeros.

"Tardé un segundo en darme cuenta de que estaba abandonado. No había gente alrededor, ni casas, ni otros perros. Así que no dudé en darle un lugar seguro".

