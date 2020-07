El Watford no prorroga la cesión de Luis Suárez, que se pierde los 'playoffs'

El Watford comunicó ayer jueves que no estaba dispuesto a prorrogar la cesión de Luis Suárez en el Real Zaragoza más allá del 5 de agosto y que el colombiano a partir de esa fecha tenía que volver a integrarse en la disciplina del club inglés. El préstamo, tal y como adelantó este diario, caduca ese día y se prensaba que no habría problemas en renovarlo, como en los casos de El Yamiq (Genoa) y Pereira (Oporto), pero el club inglés no quiere que su futbolista acabe la competición a mediados de agosto porque la Premier, en esta caso la Championship porque el club bajó, comienza el 12 de septiembre. El Zaragoza, en un duro comunicado de su presidente, Christian Lapetra, ha pedido garantizar la integridad de la competición con la implicación de los organismos deportivos y, si no, se tomarán las medidas oportunas desde el club. Luis Suárez, con 19 goles en esta temporada es un jugador absolutamente clave para el Zaragoza.

"Desde la reanudación de la competición el Zaragoza hemos mantenido un profundo respeto a las medidas que se han adoptado para la vuelta del fútbol, pero las noticias que hemos recibido del Watford en relación a la negativa de prolongar el contrato más allá del 5 de agosto pese a que el jugador quiere continuar con nosotros y disputar los playoffs y tras la reunión del consejo queremos manifestar que esto supone un atentado contra la integridad de la competición", aseguró el presidente del Zaragoza, Christian Lapetra, que añadió: "A fecha de hoy no conocemos ni la fecha ni el rival del playoff, pero el Zaragoza ya se ve perjudicado. Consideramos incomprensible que a estas alturas no se hayan tomado las medidas para garantizar la finalización de la competición. Queremos jugar y ganarnos el ascenso en el playoff, pero queremos hacerlo en las mismas garantías. Exigimos implicación de los organismos deportivos para que se adopten todas las medidas necesarias para la integridad de los playoffs. Todo lo que no sea garantizar esa integridad supondrá una adulteración y el club tomará las medidas que considere oportunas", concluyó.

Desde el Watford, mientras, se asegura que la predisposición ha sido absoluta para prorrogar la cesión, que acababa el 30 de junio, mientras no se perjudicaran sus intereses. Se alude al incierto desenlace de los playoffs, que aún no tienen fechas definitivas y al hecho de que el jugador tenga que trabajar con ellos en pretemporada, por lo que no ven con buenos ojos que acabe aquí la competición a mediados de agosto, porque aún tendría pendiente un periodo vacacional mínimo. El Watford asegura que "tenemos que velar por nuestros intereses y estamos ajenos a toda la polémica de la resolución de la competición". El club inglés, que bajó a la Championship, quiere contar con el jugador para la próxima temporada aunque este no ve con buenos ojos jugar en la Segunda inglesa y la solución sería un traspaso en el que clubs como la Lazio, el Nápoles, el Valencia, el Betis, el Getafe, el Atlético o el Galatasaray están interesados. De todos ellos, la Lazio es el club más interesado.

El Yamiq, sin problema

En el caso de El Yamiq, cuyo préstamo acaba también el 5 de agosto, se asegura desde fuentes cercanas al jugador que no habrá problema con el Genoa para la prórroga y tampoco se esperan con Pereira y el Oporto. El resto de cesiones que tiene el Zaragoza son de clubs nacionales (Soro, Burgui, Puado y Álex Blanco) y está establecido un pacto tácito entre ellos hasta que acabe la temporada, mientras que con Linares y Dani Torres, que acababan contrato, también sucede lo mismo y podrán jugar.