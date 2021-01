Las 10 series que no te puedes perder en enero

Superhéroes de Marvel y hadas, unos chicos espabilados, un famoso ladrón de guante blanco y los peregrinos del Camino de Santiago son los protagonistas de algunas de las series de estreno más destacadas de este enero del 2021, que también cuenta con esperados regresos como el segundo especial de 'Euphoria' o las nuevas temporadas de 'Servant', 'La que se avecina' y 'Memorias de Idhún'.

1.- THE STAND. 3 de enero. Starzplay

Stephen King muestra un mundo diezmado por una plaga y envuelto en una lucha elemental entre el bien y el mal en esta miniserie basada en uno de sus 'best-sellers', para la que el autor de 'Misery' ha escrito un final diferente al de la novela. El destino de la humanidad recae sobre los frágiles hombros de la Madre Abagail (Whoopi Goldberg), de 108 años de edad, y un puñado de supervivientes. Sus peores pesadillas se encarnan en un hombre con una sonrisa letal y poderes indescriptibles: Randall Flagg (Alexander Skarsgård, el marido maltratador de 'Big little lies'), el Hombre Oscuro.