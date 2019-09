Épila, al borde del cambio

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lo que no entiendo es que vaya nadie a trabajar allí por casi nada. 650 € por la habitación y 300 por sólo comer, una vez al día, deja unos 300 € para todo lo demás. Incluido desayunar, cenar, tomar algún café, mandar dinero a casa, etc. Claro que cobraban mucho más antes, pero también tenían mucha más dignidad y sentimiento de clase. Hasta estaban sindicados y hacían huelgas. Ahora están peor que los esclavos. No obstante, los amos se apañan bien con trabajadores extranjeros...