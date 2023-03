Un año más, los usuarios de TheFork, la plataforma líder de reservas online en Europa, han hablado y el ranking TOP100 2022 ya tiene a un nuevo ganador en Aragón: el restaurante El Cachirulo, ubicado en Zaragoza, se posiciona como el establecimiento aragonés favorito del ranking nacional, gracias a las opiniones, reservas y visitas realizadas por los usuarios de la app el pasado año en España.

Situado en un edificio emblemático, es todo un referente de la región gracias a su cocina con productos de primera calidad que ofrece platos tradicionales para asegurar el sabor más auténtico, pero sin quitar la vista de las tendencias más actuales.

Los ganadores por regiones

Prácticamente la totalidad de la geografía española se encuentra representada en esta clasificación, aunque la región de Cataluña tiene un especial protagonismo, ya que ha conseguido aglutinar a 29 restaurantes, de los cuales 3 están entre los 10 primeros puestos y 19 se encuentran situados en la provincia de Barcelona. Entre los que encabezan el listado se sitúan The Alchemix (2) en Barcelona, Ca l'Enric (5) en Gerona y La Boscana (9) en Lérida.

El resto del palmarés de los 10 mejor considerados en el Top 100 de TheFork lo completan Sánchez-Beato, en el número 3 y situado en Toledo; Maralba, en Albacete, que ocupa el cuarto lugar; Martín Berasategui, en Guipúzcoa, en el sexto; seguido de la Venta Moncalvillo (8), ubicado en Daroca de Rioja (La Rioja); y Raúl Resino, en Castellón, ocupando la décima posición.

Las otras regiones que han conseguido un mayor número de reconocimientos son la Comunidad de Madrid, que ha logrado sumar 14 restaurantes con conocidos locales como Kuoco 360 food (21), El Flaco (22) o El Quinto Sabor (24); seguida de la Comunidad Valenciana que ha registrado un total de 11, gracias a Raúl Resino (10) en Castellón, Lienzo*(13) en Valencia o La Finca de Susi Díaz, en Elche (14).

Por su parte, las Islas Baleares, que concentran 6 establecimientos, con grandes referencias como Etxeko by Martin Berasategui (37) en Ibiza, Es Fum (58) o DINS Santi Taura (60) en Mallorca, se encuentran a la par de las Canarias, que integran el listado con nombres como Poemas By Hermanos Padrón (31) en Las Palmas, Etereo by Pedro Nel (74) o Duquesa Bistrò (84), ambos en Tenerife.

Solo uno en Aragón

Por su parte, Aragón solamente ha conseguido introducir en este top-100 a El Cachirulo. El restaurante zaragozano, situado en la Carretera de Logroño, ha estado muy cerca de colarse entre los 50 primeros, pero se ha tenido que conformar con la posición número 53.

La cocina de este establecimiento, perteneciente al Grupo Cachirulo que cuenta con otros espacios en la capital aragonesa como la Finca Sansui o el Palacio Larrinaga, selecciona cuidadosamente los productos de primera calidad para ofrecer platos tradicionales y alguno de ellos elaborados en nuestra barbacoa de leña y carbón asegurando el sabor más auténtico del producto, innovaciones con las tendencias más actuales o sorprendentes mezclas de ambas.

¿Cómo se elabora el Top 100 de TheFork?

Para elaborar este listado, TheFork tiene en cuenta diferentes criterios como las notas obtenidas por su red de restaurantes durante 2022, las opiniones, las visitas a la ficha del restaurante y las reservas generadas en el mismo. Además, los seleccionados en el TOP100 también forman parte de la selección INSIDER de TheFork, que reúne a los mejores restaurantes del momento, además de los galardonados por la Guía Michelin y Repsol en España.