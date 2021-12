Mediaset sorprendía durante la tarde de este martes al desvelar el tema que pondrá sobre la mesa 'Todo es verdad' durante la noche de este miércoles, 1 de diciembre. La nueva entrega del programa de Risto Mejide girará en torno a la muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, un caso cerrado para la justicia española al determinar que se trató de un suicidio.

El operador de cámara, que trabajó en programas como 'Supervivientes', apareció sin vida en su domicilio en mayo de 2013. Ocho años después de su muerte, la investigación sigue abierta en Italia, su país natal. Para la familia de Mario y para la justicia italiana existen una serie de irregularidades en las tres autopsias que se le practicaron, de forma que no descartan ninguna hipótesis.

José Luis Torá, periodista de 'Todo es verdad', visitó este martes el plató de 'Sálvame' para avanzar algunos de los contenidos que podrán verse en el reportaje de esta noche: "En la segunda autopsia, el forense llegó a analizar restos biológicos que no correspondían a Mario Biondo". "Puede ser un error, de momento no se sabe. Pero la fiscalía de Palermo abrió de nuevo esa parte de la investigación porque el ADN no coincidía", explicó.

Un equipo del programa de Risto ha viajado hasta la región de Piamonte, en el norte de Italia, para hablar con la familia de Biondo. "En un informe aseguran que todos los datos que se aportaron provenientes del ordenador y móvil de Mario fueron manipulados. Datos importantísimos que permitían saber la hora e incluso la compañía que pudo tener en casa en mayo de 2013", avanzó Torá en 'Todo es mentira'.

El caso sobre la muerte de Mario Biondo ha irrumpido con fuerza en Mediaset después de ocho años. Además de la investigación de 'Todo es verdad', el programa 'Sálvame' también ha dedicado parte de su escaleta a este caso. Este miércoles, Jorge Javier Vázquez ha moderado un debate con Kiko Matamoros y el periodista David Alemán, en el que también ha participado Belén Esteban.