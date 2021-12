Ayer 'Sálvame' sorprendía trayendo una invitada que se salía del universo habitual del programa. Manuela Carmena acudió al espacio que presentaba ayer Jorge Javier Vázquez, que no dudó en decirle que la echaba "de menos" al frente de la alcaldía de Madrid.

Carmena acudió para promocionar su novela 'La joven política' y jugó con el presentador a una prueba que el programa llamó 'Las magdalenas de la verdad', y en el que la expolítica iba descubriendo qué había debajo de la base de cada una de ellas. Con cada magdalena un tema diferente,

Entre los asuntos que trataron estuvo la vacunación o la nueva vida de Carmena alejada de la política, momento en el que ha corroborado que su verdadera vocación es ayudar a los demás: "Me interesa mucho compartir e intercambiar ideas". Además, negó sentir miedo a la muerte, aunque reconoció que quiere durar "lo máximo posible", ya que en este momento de la vida se siente en paz y con "un conocimiento y una capacidad creativa extraordinaria".

Más allá de eso, Jorge Javier preguntó a la exalcaldesa por sus gustos televisivos y más concretamente si era seguidora de 'Sálvame'. Ella respondió sincera que solo lo había visto "cuatro" veces. Fue entonces cuando Carmena afirmó no seguir demasiado la televisión y para rematar dio una frase que podía ir dirigida directamente al programa: "A mí me interesa la vida de la gente, pero no por hacer daño". Eso sí, cuando abandonó el plató, Manuela Carmena reconoció estar muy contenta con su visita: "Sois estupendos".