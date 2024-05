El desconocido uso del agujero en la cuchara de los espaguetis: no es para escurrir la pasta

Dicen que las realidades más cotidianas a menudo pasan desapercibidas. La propia inercia del día a día, la fuerza de la costumbre, nos llevan a ignorar a veces detalles que tienen mucha más miga de lo que parecen. En el caso de los objetos del hogar, o incluso la ropa, este hecho es particularmente evidente. Un ejemplo muy curioso, el agujero de la cuchara para servir los espaguetis.

Por muy rocambolesco que resulte, hasta una cuchara puede esconder una función que la mayoría de las personas ignora. O al menos no se le da el uso para el que está creada. Sucede con el bolsillo pequeño de los vaqueros, que normalmente se emplea para guardar monedas, pero que sin embargo sirve para una cuestión muy distinta.

En cuanto a otros objetos cotidianos, como los platos para las tazas de café, los usos son múltiples y a menudo se disfrutan sin ser conscientes de ello. Conocer estos detalles tan curiosos como cercanos pueden facilitar algunas tareas, o al menos servir como relato divertido en una conversación de sobremesa.

A menudo obviamos la práctica finalidad del agujero de la cuchara de espaguetis. / PIXABAY

Para qué sirve el agujero de la cuchara de espaguetis

Contrariamente a lo que se suele pensar, el agujero de la cuchara para servir espaguetis no sirve para escurrir el agua de la cocción. Si bien este orificio ayuda a eliminar el líquido restante.

La verdadera función de este agujero no es otra que la de servir para medir la ración exacta de espaguetis por persona. El método no es otro que el de introducir la pasta en crudo por el orificio hasta que no quepa más. Esa será la ración idónea por comensal.