Carlos Baute no ha querido ocultar su preocupación por el continuo acoso que están sufriendo él y su familia de una fan a la que le ha interpuesto una orden de alejamiento. El cantante ha reconocido encontrarse muy preocupado por cómo le está siguiendo, lo que ha provocado que quiera denunciarla ante las autoridades.

El exconcursante de 'Tu cara me suena' dio a conocer la situación en el programa de la televisión de Argentina 'Socios del espectáculo': "Estoy muy preocupado porque justo ahora me acaba de llamar mi mujer y me ha dicho que la ha visto otra vez, aunque ella no puede estar cerca. Tenemos mucho temor".

El artista detalló qué procedimiento ha llevado a cabo para denunciar la situación: "La jueza nos dijo que, si directamente llega a acercarse, la Guardia Civil va y se la lleva presa. Y justo me acaban de llamar del colegio de los niños, ahora mismo, porque está ahí...Es muy lamentable".

Baute detalló la única vinculación que había tenido con la seguidora: "La última vez que hicimos una cena con fans fue en diciembre del año pasado en Torrevieja, y entre todas pues estaba allí, lo pone en la denuncia. Nada más. Además, mi abogado me ha dicho que no puedo comentar nada más".