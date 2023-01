Continúan produciéndose reacciones al vergonzoso comentario que hizo Risto Mejide en las Campanadas de Mediaset. El presentador ha recibido un aluvión de críticas por las polémicas palabras que pronunció durante la retransmisión y que estaban dirigidas a sus rivales, Cristina Pedroche en Antena 3 y Ana Obregón en TVE.

"¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", soltó el presentador en pleno directo. Un comentario de mal gusto sobre el que ha opinado Frank Cuesta en redes sociales.

El que fuera presentador de formatos como 'Frank de la jungla' escribió este lunes un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. "A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape)", comienza diciendo junto al vídeo del momento en cuestión: "No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día".

A mi se me murio un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape), No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregon cada dia. Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregon...me parece lo mas sucio que he escuchado en TV jamas. pic.twitter.com/hSAc4iEelP — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 2 de enero de 2023

El leonés no se quedó ahí y catalogó de esta forma el mensaje de Risto: "Este comentario en referencia a Pedroche y a Obregón... Me parece lo más sucio que he escuchado en televisión jamás".

Por el momento, el protagonista de la polémica no se ha pronunciado sobre la misma, pero sí lo ha hecho sobre el fracaso de las campanadas de Telecinco y Cuatro. "Menuda hostia. Y no me refiero solo a las audiencias de las campanadas, que también", escribió Risto, que tendrá que pasar por quirófano tras romperse un dedo al golpear un bloque de hielo con un martillo.