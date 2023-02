Una cita a ciegas puede dejar algunos momentos incómodos fruto del desconocimiento de los gustos de la otra persona. Ricardo, un vecino de Zaragoza nacido en Guinea Ecuatorial, acudió a First Dates con el objetivo de encontrar por fin un amor "sincero, honesto y divertido".

Su presentación no dejó indiferente a ninguno de los telespectadores del programa de Cuatro. El teleoperador admitió su lucha por los derechos LGTBI porque ser gay en el "mundo rural sigue siendo muy complicado". Además, se describió como un hombre "abierto de mente y activo sexualmente".

Carlos Sobera le presentó a su cita, Juan Antonio, un "heavy marica" que trabaja de cocinero y al que le gustan los hombres "oso", con mucho pelo para no pasar frío en invierno. El soltero confesó no tener mucho tiempo libre porque pasa más de ocho horas en la cocina.

Ya en la mesa, los dos comensales tuvieron que hacer frente a la iniciativa picante del programa que les incitó a hablar sobre sus fantasías sexuales. Instantes antes de confesar todos sus placeres, Ricardo tuvo que quitarse la lentilla impresionando a su cita. "¡Qué arte! Yo me habría puesto el ojo como un tomate".

El vecino de Zaragoza fue el primero en describir cuáles serían sus fantasías sexuales dibujando un cuarto con luces de colores, herramientas sexuales y algo de lencería femenina. Fue este último aspecto el que echó para atrás a Juan Antonio. "Me gustan los calzoncillos blancos, me ponen burraco".

"Me gusta hacerlo en la cocina"

El sexo continuó siendo el tema más candente de la conversación. Al bilbaíno se le vio algo cortado mientras admitía que le gustaría hacer el amor en el "monte o sobre la lavadora". Por su parte, Ricardo fue mucho más abierto. "Me gusta hacerlo en la cocina y jugar tanto con las herramientas como con los alimentos".

La cita estaba cerca de su final hasta que el hombre afincado en la capital aragonesa levantó la mano para ir al servicio. "Me hago pis y me cago todo el rato y no sé lo que me pasa". Después del pequeño imprevisto, Juan Antonio intentó pedirle a su cita el número de teléfono, pero Ricardo no se mostró nada receptivo porque su expareja había dejado el "listón muy alto".

En el momento de tomar la decisión final, el vecino de Zaragoza confesó que Juan Antonio solamente le había atraído físicamente mientras que le había parecido muy tradicional en el tema sexual por lo que no volverán a tener un segundo encuentro.