Las discusiones en las cocinas de Masterchef son otro ingrediente de un programa que ya suma once ediciones en su versión neutra. En el show de ayer, a parte de la visita de Toñi Moreno, Ofelia, exconcursante de la novena edición, visitó las cocinas para enfundarse el delantal y cocinar junto a Eneko en un cocinado marcado por la tensión en las elaboraciones.

La primera prueba de la noche consistía en replicar una serie de platos de comida rápida a domicilio y presentarlos en un formato 'gourmet'. Una prueba llevada a cabo por relevos y que nos dejó la primera polémica de la noche. El duodécimo programa comenzó con 15 participantes y Eneko se quedó solo ya que el número de concursantes era impar. "No me siento el excluido para nada, todo lo contrario. Lo que pasa es que estoy solo y ahora no sé cómo voy a cocinar", afirmó el concursante.

Choque de carácter

La duda se disipó en apenas segundos y Ofelia, semifinalista de MasterChef 9, acompañó al zaragozano en una prueba marcada por la tensión y el carácter de la exconcursante durante el cocinado. Al principio todo parecía ir sobre ruedas. Ambos se compaginaron bien y se ayudaban en las distintas elaboraciones para poder sacar adelante los tres platos de la prueba. Pero Ofelia no quedó muy satisfecha con el signo del zodiaco de su compañero. "Problema de los géminis, empiezan con mucho amor y luego se desinflan", ha explicado. Se aplica más a lo sentimental: "Yo con los géminis me entiendo, en relaciones no".

Eneko se había mostrado tranquilo durante todos los programas anteriores, pero su tranquilidad se terminó acabando. Las agujas del reloj iban pasando y los chefs recordaron que el tiempo para presentar sus propuestas se acababa. Aquí empezó la discusión. "Es mi plato, tía", le ha afirmado el aspirante, que se estaba jugando ir a la prueba de eliminación o ganar una cena para dos personas en un restaurante de Cáceres. "Ya, pero yo estoy cocinando contigo", ha protestado ella. "Cada cosa es como… El plato que tú quieres, el arroz que tú quieres…", le ha dicho Eneko, por su parte.

A pesar del apoteósico cocinado, Eneko fue uno de los mejores de la prueba según las valoraciones de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo, con la ayuda de la invitada VIP Toñi Moreno. El zaragozano consiguió ser el mejor de la prueba por parejas y ganó una cena para dos personas en uno de los restaurantes más famosos de Cáceres.