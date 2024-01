La entrevista de Pablo Motos a Sofía Vergara continúa dando que hablar. Después que la actriz reconociera que había pactado con el presentador el tono de la conversación, tal y como había afirmado previamente el propio conductor de 'El Hormiguero', el programa recogió el jueves cómo se había tratado este asunto en distintos medios de comunicación.

Pero además, Juan del Val fue un paso más allá y señaló a los responsables, según él, de una supuesta campaña de desprestigio hacia el exitoso formato de Antena 3. "Esta tertulia y este programa hacen daño", aseguró el escritor en la mesa de debate que, como cada jueves, organiza 'El Hormiguero'.

"Pretenden desprestigiarnos. A todos nosotros y en especial a ti", continuó diciendo en referencia a Motos. Del Val no se quedó ahí y aseguró que las críticas que recibe habitualmente el espacio forman parte de una "campaña" llevada a cabo por el Gobierno: "Moncloa hace la estrategia".

"Los periodistas afines, por desconocimiento, por prejuicios o por estupidez, cuentan una cosa que no ha pasado", continuó diciendo el colaborador: "Debe ser porque, lo que tienen ellos en la cabeza, es convertir en realidad una cosa que no es verdad". "Que la realidad no te estropee lo que tú quieres contar", apuntilló Nuria Roca.

"Me estáis asustando", bromeó Pablo Motos después de escuchar a sus colaboradores. Para finalizar, Roca salió en defensa del programa en el que trabaja: "Quien escribe eso y titula de esa manera no conoce a Sofía Vergara, no te conoce a ti y no conoce El Hormiguero".