Los concursantes de 'OT 2023' ya saben qué canciones cantarán en su gran final, que tendrá lugar este próximo lunes 19 de febrero en Prime Video. Noemí Galera y Manu Guix han realizado este martes el último reparto de tema de esta edición del talent musical, en la que los seis finalistas también cantarán 'Last Dance' de Donna Summer en la actuación grupal.

Naiara cantará 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo, Juanjo defenderá 'Without You de Johnny Nelson, Paul realizará su número con 'Baby Hello' de Rauw Alejandro y Bizarrap, Lucas interpretará 'Pillowtalk' de Zayn Malik, Martin realizará su propia versión de 'Golden Hour' de JVKE y Ruslana se enfrentará al reto de cantar 'Zombie' de The Crownberries.

Además de ello, los tres finalistas más votados se jugarán el triunfo en una especie de súper final. En ella, interpretarán las canciones que cantaron en la gala 0 de 'OT 2023'.

Cabe recordar que, hace unos días, YOTELE adelantó en exclusiva que la gran final de 'OT 2023' también contará con las actuaciones de Ana Mena y Lola Índigo. Aunque en un primer momento se contaba con la presencia de Aitana, su participación ha quedado finalmente descartada.

Lista completa de temas de la gran final de 'OT 2023'