¿Qué razones podrían llevar a una concursante de Masterchef a abandonar las cocinas sin ni siquiera ser expulsada? Para Tamara, protagonista de las últimas conversaciones en redes y medios de comunicación, son unas cuantas.

La ya exconcursante de la edición de anónimos de uno de los concursos de cocina más famosos de la televisión se ha convertido en tendencia por la lección que ha dado a muchso telespectadores. Un amplio sector de Internet ha tomado la figura de Tamara como ejemplo, a pesar de que en un principio se viera su decisión como algo negativo, y ha colocado al programa en el punto de mira.

El discurso de Tamara ha recordado a muchos uno de los momentos más duros de la televisión: la retirada de Verónica Forqué. La consagrada actriz española se retiró del concurso a las puertas de la final y un mes después los medios dieron a conocer su fallecimiento. Aquella circunstancia dio una lección de salud mental en la televisión que ha vuelto a resonar con fuerza tras el discurso de una criticada Tamara, que no recibió una respuesta positiva por parte de los jueces.

Tamara anunció que se despedía del programa de manera voluntaria delante de todos sus compañeros estando salvada: "No me siento a gusto, tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa: tensión, presión... Entiendo que es un programa y al final todos tomamos una decisión". Tras dar sus explicaciones, fue Jordi el que intervino de unas formas que no gustaron a la audiencia general: "Yo no te haría ninguna pregunta, solo te diría, 'muy bien, chao'. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí". La concursante volvió a explicarse: "No estoy bien, perdonadme pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros".

Tras esto, Jordi echó a Tamara de cocinas sin la oportunidad de despedirse y, después de que este clip se hiciera viral, ha sido la misma exconcursante la que ha salido a través de redes a dar sus motivos. "No sabes como es realmente un juego hasta que lo juegas, y lo de acatar órdenes no es un problema, pero el constante enfrentamiento entre compañeros, rascar salseo, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no aprender cocina... Son algunos de los motivos por los que decidí irme del programa", cuenta Tamara.

"Hay quien dice que fui buscando una fama, y no es por dármelas de diva, pero en la calle se me conoce por mis vídeos de finanzas, no mi paso por Masterchef. En todo caso les he generado yo más engagement que cualquier otro concursante hasta el momento. Lo más triste de se sincero y que no le caigas bien a todo el mundo... me gusta. Lamento deciros que no vas a caer bien a todo el mundo y lo mejor es mostrar tu forma de ser para dejar ir lo que no te hace bien o no te aporta. Me despido con mi frase preferida: mi personalidad es quien soy y mi actitud depende de quién eres".