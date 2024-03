El último reportaje de 'Equipo de Investigación' sobre Onlyfans ha tenido una importante reacción. La ministra de Interior y Justicia de Andorra, Ester Molné, ha anunciado que investigarán a Sergio Favda (Sergio Fuentes), el denominado "rey de Onlyfans" tras su entrevista en el programa de laSexta: "La policía ha abierto una investigación para determinar si hay vínculos en la actividad de este residente con pornografía de menores".

Molné ha asegurado en el Diari D'Andorra que el caso se encuentra en un “estado embrionario”, reconociendo que han reaccionado con esta investigación ante la "alerta social" desatada por el reportaje, la manera por la que se enteraron del asunto.

"Estamos preocupados por el bienestar de todas las personas y, sobre todo, de los menores, porque son vulnerables”, ha declarado al mismo medio la ministra, no negando que podrían encontrar otros delitos, como favorecer la prostitución, pero al mismo tiempo también dice que es posible que no haya infracción penal alguna.

Esta investigación de Andorra al "rey de Onlyfans" se produce después de que concediese una entrevista al programa presentado por Gloria Serra en las que reconoció que se lleva el 50% de los beneficios de las chicas a las que “representa” en dicha red social, cuyos contenidos que habitualmente suelen ser eróticos y pornográficos: "Por definición, si es prostitución y yo me dedico a eso, sí, soy proxeneta".

Sergio Favda también desveló en esta conversación las cifras que supuestamente llegaría percibir por ello: "Entre todas unos 400.000 o así aproximadamente un poquito más puede ser... y depende de la modelo solemos pactar un porcentaje de entre un 30 y un 50%".

Además de dar cursos a casi 1000 euros para llevar cuentas de Onlyfans, no dudó en explicar qué perfiles de mujeres busca. "Me gusta que las modelos que llevo yo tengan un perfil así como de inocente, que parezcan inocentes, pero que estén buenas”, aseguró, aclarando que deben ser jóvenes, semblando la polémica con una controvertida frase entre risas: "Y si son menores, mejor, pero no podría".