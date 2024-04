La zaragozana Alexandra Jiménez acudió junto al cantante Pablo López y al actor Julián López como invitada al programa 'Martínez y Hermanos' presentado por Dani Martínez. La actriz, principal protagonista de la película 'Menudas Piezas' dirigida por Nacho García Velilla y grabada en Zaragoza, sufrió un tropezón en pleno directo que ha dado la vuelta a España.

Alexandra Jiménez se puso a saltar a la comba para recordar los buenos tiempos en el colegio junto al presentador y los otros dos invitados. "He pensado que para finalizar en alto, tenemos que saltar los cuatro a la vez en el colegio", avisaba Dani Martínez. Después de dos saltos perfectos, la aragonesa, que contaba con la dificultad de calzar tacones, se topó con la cuerda cayendo al suelo rápidamente y desatando las risas del personal.

Sin embargo, Jiménez no se rindió fácilmente y junto a Pablo López, Martínez y Julián López volvieron a intentarlo hasta conseguir dar dos saltos los cuatro a la vez. "Vamos, sí, señor, hemos hecho historia", afirmaba el presentador con una gran sonrisa en el rostro.

Antes de ello, Alexandra Jiménez confesaba al resto de España sus problemas hipocondriacos que sufre a través de un ejemplo muy reciente. "Hace poco una chica tuvo un accidente con la moto, se quedó tirada en el suelo, no pasó nada, pero sentía que le dolía mucho el cuello. Cuando pasó todo me fui a coger mi coche y no me podía mover del dolor de cuello que tenía. Estaba con el cuello como un ladrillo y de verdad. Estas cosas son así, de repente lo absorbí como mío".

Además, la actriz suele visitar el médico a menudo mientras que ha dejado de buscar cosas en internet. "He conseguido encontrar la medida entre lo que me parece justo y normal, querer saber más si está pasando más si está pasando algo o creo que lo que tengo que hacer es intentar tranquilizarme hasta que se me pase y comprobar que no es nada", concluyó Alexandra Jiménez al respecto.