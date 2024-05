First Dates nunca defrauda a los telespectadores que cada noche están pegados a la pantalla de la televisión para ver como el programa de citas de Cuatro junta a dos desconocidos para cenar en el restaurante más famoso de España. Encontrar el amor en el programa no es fácil y muchas son los participantes que pasan por las garras de Carlos Sobera sin suerte.

Uno de los menos afortunados fue Manuel, que regresó a First Dates varios años más tarde sin haber encontrado todavía el amor. Aún así, el donostiarra es un hombre con mucha experiencia en el arte de la seducción. "He estado con 15 mujeres de todas las nacionalidades... venezolanas, colombianas, japonesas, marroquíes, pero estoy buscando una mujer como la que tengo ahora", explicó junto a la barra del restaurante Manuel que dejó a cuadros a Carlos Sobera.

Atractiva también se consideraba Isabel, una zaragozana jubilada, al que su cita no le causó gran impresión porque le gustan los hombres altos. "Es un tapón". La cita comenzó siguiendo los cánones clásicos. Charla sobre trabajo con política de por medio. A Manuel lo habían jubilado anticipadamente porque trabaja para el estado e Isabel desconfió de su ideología política. La aragonesa admitió que odiaba a los franquistas por lo que el vasco tuvo que confesar ante toda España sus preferencias políticas. "He sido del PSOE de antes".

El problema de la edad

La cena siguió por su camino entrando en otro tema polémico como es la edad. Isabel quiso saber cuántos años tenía Manuel, echándole más edad por su aspecto. "Yo le veo con 75, es muy viejo para mí", explicaba frente a las cámaras. Por otro lado, la zaragozana admitió haberse casado en dos ocasiones y también tuvo otra bonita relación con un amigo de la infancia, que ya ha fallecido.

Sin embargo, el tema más polémico de la cita fue claramente el sexo. Los dos parecían tener mucha experiencia y compartían que el sexo es imposible sin pasión. Aún así, Isabel no se sentía atraída por Manuel. "Yo lo aplasto", confesaba.

Por último, la música se convirtió en la protagonista del restaurante de First Dates incitando a los dos comensales a levantarse de la mesa y arrancarse en un precioso baile. Manuel comenzó a ponerse nervioso porque su última cita se frustró por este mismo motivo mientras que Isabel mostró sus buenos dotes para el baile. Las palabras de la zaragozana fueron claras cuando tuvo que tomar la decisión final. "No he sentido nada, no es mi tipo de hombre", concluyó.