Víctor Fernández se lo piensa: Lucas Terrer en el medio y defensa de cuatro

Las bajas en el medio de Toni Moya, sancionado, Guti, Francho y Marc Aguado, lesionados, han provocado un carrusel de pruebas en el Real Zaragoza en el medio esta semana, con las opciones de adelantar a Francés desde el eje, retrasar a Maikel Mesa al doble pivote o situar a Vaquero o Lucas Terrer en el medio. El miércoles y el jueves era Francés el gran candidato, el que más había ensayado adelantando su posición, pero este sábado Víctor Fernández, que había anunciado tener tomada la decisión, le dio una vuelta de tuerca y apuntó a que será Lucas Terrer el que se sitúe con Grau en el medio. El canterano (todavía en edad juvenil, como Liso, ya fijo con el entrenador), si no media un cambio de decisión que no es factible ya porque no hay más entrenamientos, volverá a ser titular tras el estreno en el once que le dio Velázquez en Valladolid en su epílogo, antes de ser despedido, pero esta vez jugará en su puesto, no caído en banda derecha sino en la medular para aprovechar su despliegue y su buena capacidad técnica.

Así, Francés, que no ha convencido al entrenador de pivote, seguirá donde es diferencial, aunque eso no implica mantener la defensa de tres centrales que ha situado Víctor en los cuatro últimos partidos, con mejores resultados fuera, ante Huesca (victoria), Leganés (empate) y Oviedo (derrota), que en casa, donde cayó con el Burgos, en las sensaciones de ese dibujo, ya que Mouriño tiene todos los números para salir de la foto para que Francés y Jair sean la pareja de centrales, con Fran Gámez y Zedadka, a pierna cambiada, en los laterales.

Mollejo o Valera

La duda, no desvelada este sábado, está entre Mollejo, tras 8 partidos fuera por una lesión en el cuádriceps el 22 de marzo, o Valera, pero puede primar por encima del riesgo de una recaída la mayor energía del delantero toledano, una virtud que Víctor valora mucho en este momento, mientras que Liso, Maikel Mesa y Azón completarían el ataque en un 4-2-3-1 y con Cristian de nuevo bajo palos. Retorna después de una tendinitis rotuliana Manu Vallejo, para ser suplente y, del Aragón, también estarán Operé, Vaquero y Cuenca en la lista, además de Liso y Terrer, claro está. Rebollo, Lluís López, Nieto y Borge están además en el listado de bajas.

