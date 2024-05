First Dates nunca defrauda. En el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera tienen cabida todas las personas de este país y las cenas en el restaurante más famoso de la televisión en España no tardan en dar la vuelta al país por las anécdotas contadas frente a las cámaras.

Hace poco pasó por First Dates un par de comensales zaragozanos en una cita que terminó como la gran mayoría... con un "no" quiero tener un segundo encuentro contigo. Carlos Sobera juntó a Andrea con Jaime, dos cincuentañeros que buscaban el amor en la televisión después de varios fracasos amorosos en la vida. La mujer fue la primera en presentarse. Trabajadora municipal, divertida en resumen una hippie que adora los animales y ya ha tenido un perro, un gato, una gallina y hasta un gallo transexual. "Era una gallina en cuerpo de gallo, no cantaba, no montaba a las gallinas. Se llamaba Susano", le contó a Carlos Sobera tras la sorpresa del presentador.

Después le tocó el turno a Jaime, otro zaragozano de 50 años que trabajaba como DJ. Se considera una persona simpática, abierta y al que también le gustaban los animales. El aragonés solo come pollo y jamón y también había trabajado como cortador de este manjar profesional. Sin embargo, la edad de Andrea le cortó el rollo a Jaime porque le gustaban más jóvenes y además la mujer ya era abuela.

Los dos comensales lo pasaron perfectamente en la cena y hablaron de todo tipo de cosas. Aún así, el feeling no era lo suficiente para tener otra cita. "No tendría una segunda cita con Andrea", afirmó Jaime mientras la zaragozana simulaba el llanto. "No llores", le dijo el DJ antes de conocer que su cita tampoco quería repetir la cena. "No tendría una segunda cita porque aunque eres mono y no hayamos reído, no eres lo que me gusta a mí", concluyó.