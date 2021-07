El esquí es sin lugar a dudas la forma de vida de los valles aragoneses ahí donde se enclavan las estaciones de esquí. Además representa el 8% del PIB de Aragón, y hasta que parte de los políticos que nos representan entienda que por encima de los intereses políticos y partidistas están los intereses de los aragoneses, el turismo invernal en nuestra comunidad seguirá en esta tesitura.

Decía el Sr. Lambán que el Gobierno de Aragón no es responsable de la empresa que explota Candanchú, su estación vecina, Astún, está preparada para su normal apertura. Y yo me pregunto ¿ha facilitado el Gobierno de Aragón la apertura de las estaciones este invierno? ¿Ha sido empático con el sector de la nieve? ¿Han llegado las ayudas a todos los implicados en este desastre que se ha sufrido el pasado invierno? Sr. Lambán, decía que usted, personalmente, no abriría las estaciones porque han sido fuente de contagio. Pregunte a sus socios de Gobierno, Podemos y CHA, si apostarían por la nieve. Usted necesita sus votos para tener una legislatura tranquila que no útil, al menos para el tema que nos ocupa.

Mucha gente

se preguntará cómo se atreve a escribir el alcalde de un pueblo como Sallent, donde se ha invertido tanto dinero. Y tienen toda la razón. La contestación es sencilla. Sallent y su ayuntamiento han demostrado que su apuesta por la nieve es clara, aportando, además de patrimonio, recursos económicos para generar plusvalías que ayuden a mitigar el esfuerzo inversor que se ha hecho en nuestra estación.

Este invierno, muchos alcaldes aplaudían la medida perfecta ideada por el Ejecutivo, el Plan Remonta, pero no he apreciado el mismo entusiasmo ante lo que era un atropello frente a los intereses económicos del turismo invernal y, por ende, de los intereses de nuestras poblaciones. Afortunadamente, estos valles están mucho más unidos por nuestra forma de vida que alejados por la gestión que haya en cada uno de nuestros centros invernales. El Pirineo aragonés tiene un punto de referencia que es Jaca.

¿Tiene algo que ver la forma de gobernar de Armando Abadía con el actual consistorio jaqués? Yo, desde luego, no debo juzgar ni valorar cómo otros gobiernan, ni con quién. Pero sí tengo claro que nuestra identidad se tambalea y con ella nuestra forma de vida, cuando han aparecido populistas y demagogos en instituciones clave como son el Gobierno de Aragón y determinados ayuntamientos.

Ser sallentino

y no sufrir por el anuncio de la no apertura de Candanchú es imposible. La historia que muchos tenemos como esquiadores pasa por ver a Candanchú y a su gente como nuestra segunda casa. Sé que se buscará una solución positiva para revertir esta noticia. No es momento de mirar al pasado. Hay que sentar los cimientos, entre todos, para que el futuro sea mucho más halagüeño que el presente que nos está tocando vivir. Y es entre todas las instituciones aragonesas donde se ha de construir ese futuro, desde hoy luchando porque Aragón siga siendo una comunidad referente en los deportes de invierno. Todo pasa por tener unos políticos identificados con los aragoneses, vivan de la nieve, o vivan de la planta de Figueruelas. Vivan en Zaragoza o vivan en Teruel.