Estimado Jesús, alcalde de Sallent de Gállego. Otra vez un alcalde del PP, al dictado del argumentario que Génova manda según lo que toque, y ahora toca una ofensiva por la distribución de los fondos europeos. Entiendo que debe de dar bastante rabia ir siempre al dictado de quienes no conocen la realidad del medio rural, o simplemente, no lo escuchan. Pero con estas líneas quiero explicarte que los argumentarios que te han llegado están basados en la mentira.

Primero. El verdadero ataque a los ayuntamientos en la época del PP. Era ya alcalde de Canfranc cuando un ministro del PP aprobó una ley que enseguida interiorizó su apellido y se quedó como la ley Montoro, un auténtico despropósito para la autonomía municipal y que hasta el pasado año había hipotecado la capacidad inversora de los ayuntamientos. Sin olvidar la inversión cero de Aramón durante la legislatura del PP, entre 2011 a 2015; no recuerdo leer ningún artículo suyo entonces... Como tampoco recuerdo haber visto a ningún responsable institucional del PP al frente de las manifestaciones contra los recortes en servicios básicos: educación, sanidad, servicios sociales... fueron muy evidentes y especialmente dañinos para los municipios altoaragoneses.

Otra vez un alcalde del PP al dictado del argumentario que Génova manda según lo que toque

Segundo. El tema que toca: fondos europeos. Por no hablar de que más del 40% de los fondos los van a gestionar comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular, animarte a leerte algún Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de escribir tus artículos. De muestra, el del 8 de diciembre de 2021. Casi 2 millones de fondos europeos para el Ayuntamiento de La Sotonera. Por cierto, gobernado por el PP. Y me alegro, porque servirán para dinamizar turísticamente su municipio, y de ello se beneficiarán todos los vecinos de La Sotonera. Un ayuntamiento que tuvo la habilidad de pensar en sus vecinos y actuar, tuvo el mérito de solicitar fondos y se le concedieron. Sin ningún tipo de discriminación. El dinero es para el municipio, no para el ayuntamiento ni para su alcalde.

Tercero. El dinero que perciben los ayuntamientos no es para la institución, es siempre para sus vecinos. Cuando llegan inversiones para un municipio, de ellas se benefician todos: quienes votan a uno u otro partido, quienes no votan, e incluso los vecinos que tienen allí su segunda residencia.

Cuarto – y último-. Solo un inciso. Importante para mí, usted que dice que las siglas han separado a los valles invernales del Pirineo. Solo recapacite sobre los 14 millones de euros que Aramón va a invertir en Sallent de Gállego y los cero del valle de Aragón.

Recuerde, antes de escribir cualquier artículo al dictado de sus líderes, primero piense en sus vecinos, en todos, en los que votan a sus siglas y quienes no. Y segundo, lea el Boletín Oficial del Estado.