En Aragón todo gira entorno a los pueblos gobernados por el PSOE y sus socios de Gobierno. Ningún municipio y por lo tanto sus vecinos gobernados por el PP, es digno ni merecedor de que les lleguen fondos europeos, aragoneses castigados por el sectarismo del Gobierno de Lambán, franquicia del de Sánchez.

¿Y nos tenemos que callar?... si el alcalde de Zaragoza, no recibe un euro de estos fondos, ¿se tiene que callar?

Que se posicione un alcalde del PP en contra del reparto sectario de los fondos europeos es motivo de reprobación, y además intentan dividir a los alcaldes del PP diciendo que el Sr. Azcón está en contra del turismo de nieve... es ridículo y casi de risa que insten a los alcaldes del PP a criticar a nuestro presidente, cuando a nosotros como a él, no nos ha tocado un euro.

Paradoja

Sin embargo y aquí la paradoja... que los partidos que gobiernan en Jaca con el PSOE pongan en duda el turismo invernal, no importa, porque sostienen en el poder a los dignos socialistas del Pirineo. Que el Gobierno de Aragón no abriera las estaciones, excusándose en el covid y sin tener en cuenta el roto que provocaba en las economías de los valles pirenaicos… los alcaldes socialistas callados y postrados ante las decisiones de su presidente. Que cierran los centros de atención primaria, la corte socialista justifican lo injustificable... «motivos habrá». Es triste que las siglas hayan dividido a los valles. Hay que hacer una apuesta clara por el turismo de nieve. Me satisface cómo con estos fondos se van a unir las estaciones de Astún y Candanchú, cómo llega dinero a Benasque para acercar el pueblo a la estación, 8 millones de euros en un bikepark, un hotel de lujo en Canfranc, inversiones sin duda interesantes pero lo prioritario a mi modo de ver hubiera sido impulsar el proyecto de unión de estaciones que hoy hubiera podido contar con fondos europeos y por lo tanto con la financiación que necesita este proyecto aprobado y apoyado por socialistas y populares y que duerme el sueño de los justos en un cajón del Pignatelli, mientras el PSOE necesite a Chunta y Podemos para gobernar y los necesita mucho.

Vergüenzas

Les ha venido a huevo la denuncia de Jorge Azcón para esconder sus vergüenzas.

Ustedes socialistas creen en la nieve como han demostrado a lo largo de la historia reciente de Aragón Aramón. Pero hoy se pone de manifiesto que como en España, también en Aragón priorizan el poder y se rinden a las pretensiones de sus socios interesados del Gobierno y no a los intereses de los aragoneses.

Para ustedes un reparto de 30 millones de euros para los partidos que sostienen el ejecutivo aragonés, por tanto a la corte socialista, 0 euros a los ayuntamientos del PP, han leído bien 0 euros ¿Es un reparto justo? No nos tomen el pelo.