Prólogo: Esta columna consta de doce capítulos, un prólogo y un epílogo. Soy lo peor, lo sé.

Capítulo uno: Acudo al cine a ver 'La peor persona del mundo'. Algunas películas me tienen ganado ya con el título. Capítulo dos: Es una película noruega, dirigida por Joachim Trier. Pese al apellido, no es familiar de Lars von Trier. Capítulo tres: El sensacional guion es obra del propio director junto a su habitual colega Eskil Vogt. Ya escribieron 'El amor es más fuerte que las bombas' o 'Thelma', entre otras cintas. Capítulo cuatro: Julie, la protagonista, la interpreta fantásticamente Renata Reinsve, Premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes. Leo en una entrevista que poco antes de recibir el papel la actriz estaba pensando en dejar la actuación. Ahora se la rifan en todo el mundo, y no es de extrañar. Capítulo cinco: La película está nominada en los Óscar a Mejor película internacional y Mejor guion original. Capítulo seis: Se trata de una comedia dramática, romántica y existencial. Capítulo siete: En una escena memorable, Julie corre por las calles de Oslo con el tiempo detenido. Capítulo ocho: Hay un momento alucinante (nunca mejor dicho) con unas setas alucinógenas. Capítulo nueve: La protagonista trabaja en una librería y escribe el afilado artículo 'El sexo oral en tiempos del Me Too'. Capítulo diez: La acción de la película abarca varios años, y el paso del tiempo queda muy bien definido por la estructura en capítulos episódicos. Capítulo once: El personaje del dibujante de cómics tiene diálogos para enmarcar. Capítulo doce: La película ha recibido un buen puñado de galardones, entre ellos el Gran Premio del Público en el Festival de Sevilla y el Premio FIPRESCI y Premio de la Juventud en Valladolid.

Epílogo: Salgo del cine satisfecho y emocionado, con la sensación de haber visto una de las mejores películas del año.