Leo que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla a consecuencia de que estos días de junio llega la primera ola de calor del año. Álex, así se llama el ciclón tropical, provocará un aumento notable de las temperaturas en toda la Península Ibérica. El viento, eso sí, podría disminuir la sensación térmica en el Valle del Ebro. Bendito cierzo. Nos puede molestar que el burlón cierzo se nos lleve volando los elementos y los títeres en pleno cuentacuentos al aire libre, pero también es de justicia reconocer que viene muy bien para proporcionarnos algo de fresquito con estas temperaturas más propias de julio y agosto que de junio. Gracias al cierzo, esos 37 grados que anuncian para hoy serán más agradables. «37 grados, y un montón de huesos, con algo de pellejo alrededor», que cantaban los Radio Futura, «habrá que echar toda la carne al asador». Pues sí. Habrá que prepararse para unas noches tropicales. Ya podemos volver a viajar a destinos paradisíacos, pero de momento tenemos el trópico en casa. Algo es algo. Y a lo mejor playas de arena blanca y fina no tenemos en la misma puerta de nuestro hogar, pero ya tenemos las piscinas abiertas, llamándonos con sus cantos de sirenas. Que un buen chapuzón refresca un montón. Y eso me recuerda que me tengo que preparar para la operación bikini. Se me ha echado el tiempo encima un año más y yo con este cuerpo. Observo las fotos del posado en bikini de Jennifer López, espectacular y sencilla a sus 52 años, y no me veo imitándola en condiciones. En cualquier caso, estos días voy corriendo por la ferias del libro, de caseta a caseta, como si me fuera la vida en ello, y así mato dos pájaros de un tiro: llego veloz a mis destinos y aprovecho para hacer ejercicio de cara a la operación bikini. Esclavo de la promoción y del físico.