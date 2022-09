Día Internacional del Mieloma múltiple

Mi amiga tiene cáncer en la sangre que afecta a los huesos. Es un tipo de cáncer que se produce por el crecimiento descontrolado de las células plasmáticas (CPs) alteradas en la médula ósea. En cualquier enfermedad importa el médico, la familia, el tratamiento, el entorno, pero lo más importante está en ti. Tu respuesta, tu energía, tu espíritu, tu motivación, tu vida. Esa vida sana que te da ilusión, te acompaña en la amistad y te da los recursos para que sea sin apenas alteraciones graves.

Mi amiga es una mujer valiente. Cada día se enfrenta a ser una madre coraje y una persona encantadora, sin que se le borre la sonrisa y la actitud exigente de su responsabilidad que lo lleva inherente a su carácter. Cuando le aparece algún pequeño bajón, sabe que me tiene siempre y le digo algo así como que «se suelte». No se puede controlar todo. Y en su aceptación lleva la motivación de no pararse, a pesar de descansar por prescripción facultativa todos los días.

Mi amiga está por la labor de no arrugarse, de estar en la cultura y en el arte, de aportar. Ha enseñado en su trabajo su forma de desarrollar el crecimiento personal, desde el lado físico y espiritual, alcanzando el aplauso y el agradecimiento de los cientos de mujeres (principalmente) que han pasado por sus clases de Gimnasia de Mantenimiento durante muchos años. Se preparaba las clases y, cada día, les daba un color especial añadiendo de su cosecha particular la sabiduría que había recibido en sus estudios de la Facultad de Filosofía y Letras. Su pasión por el arte y sus cualidades le han ayudado a tener una mayor inclinación al ballet y el yoga.

Mi amiga es como el Ave del Paraíso, majestuosa, que representa la belleza de la tierra porque canta, baila, juguetea…

La flor de pájaro florece en otoño. Es la luz de todo jardín. Así es ella. Mi amiga se ruboriza cuando le escribo cartas de vida y amistad con esperanza y Amor, pero a mí me encanta abrirle una sonrisa continua, con mis palabras de sinceridad y admiración. Prohibido rendirse, respira profundo y sigamos adelante. La paz interior surge cuando una aprende a amarse a sí misma.