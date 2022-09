Heroínas en Zaragoza

El otro día en Zaragoza, se rendía homenaje doscientos años después a tres heroínas de Zaragoza. Tres mujeres luchadoras en la Guerra de la Independencia cuando las tropas de Napoleón nos quisieron invadir.

En una época donde los medios eras limitados y el papel de la mujer quedaba en segundo plano, que excepcionalidades tuvieron que hacer estas tres mujeres para poder ser recordaras en la historia. Esto me hace pensar cuales son las heroínas actuales. Esas que no salen en medios, esas que no son altas ejecutivas del Ibex ni influencers de las redes sociales. Para mí, las heroínas de hoy en día son esas mujeres trabajadoras que tienen hijos y realizan las dos profesiones a la vez. La de trabajadora y la de madre.

Ya no cuento las súper madres monoparentales que aparte de ser independientes económicamente, cuidan a sus hijos perfectamente. Esas ya son vengadoras de Marvel.

Venimos de una sociedad donde la mujer quedaba relegada al hombre. Algo que en mi cabeza parece impensable, era lo normal y cotidiano.

Trabajo e hijos tu solo es una combinación difícil. Gratificante pero difícil. Admiro esas mujeres que saben gestionar ser trabajadora y madre. En resumidas cuentas, tu vida se basa en los horarios del colegio, extraescolares, atención, cuidado. Es admirable el amor de una madre, pero ya si es encima es una madre trabajadora lo tiene todo.

Nadie os reconocerá vuestra labor, ni vuestros hijos, de momento. No os darán una palmadita en la espalda y os dirán «buen trabajo sigue así». No. En tu trabajo te exigirán lo mejor, la crianza y cuidado de tus hijos te obligará a ser la mejor gestora de tiempo y de dinero, pero ten claro que nadie te lo agradecerá, aunque lo que haces es algo extraordinario. Cuando uno de tus hijos tenga fiebre o similar se producirá el caos, pero lo sabrás gestionar de manera perfecta y saldrás adelante como haces siempre, porque eres una heroína.

Por eso, cuando veo que se hace un homenaje a tres mujeres valientes me acuerdo de vosotras. Sois mis heroínas.