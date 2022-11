Cicatrizar heridas y mirar al futuro

¿Qué Cataluña es mejor, la de 2017 o la de hoy? «Simplemente decir que Cataluña está hoy infinitamente mejor que en 2017. Ahora se compromete la Generalitat a cumplir el ordenamiento por escrito. Ahora la mayoría de catalanes quiere permanecer en España, ahora no hay unidad de acción independentista, ha desaparecido el victimismo independentista y ahora la sociedad no está fracturada». Lo afirma Patxi López (y así lo demuestran los hechos), harto ya de tanto bulo, tanta barbaridad y seguramente de alguna deslealtad. Sigue vigente en el Código Penal, recuerda el portavoz socialista, el delito de rebelión con penas desde los 15 hasta los 30 años. Así que el Estado está suficientemente armado políticamente y jurídicamente. Equiparar la legislación al resto de los países de Europa no parece que sea ninguna barbaridad, como algunos intentan hacer ver, cayendo en el aislacionismo moral o en un anticatalanismo visceral que no tiene otra finalidad que captar votos en el resto de España. Lamentable. Una idea se revela como verdadera o falsa cuando se lleva a la práctica. Una medida política se revela como adecuada o no, según los resultados. Y no hay ninguna duda de que las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez se han mostrado como adecuadas. Los que echaron leña al fuego se tragaron dos referendos ilegales y una declaración unilateral de independencia. Sorprende que en Aragón el diálogo y el pacto se consideren un valor a la vez que se ponen palos en la rueda para aplicar la misma medicina en Cataluña. No cabe duda de que los hechos que se produjeron fueron muy graves y por ello exigen medidas valientes aun a costa de perder votos. Es lo que hace un hombre de Estado. «Primero el país, luego el partido y luego yo». A más de unos se les ha olvidado esta priorización. Hay que defender la Constitución y el Estado de Derecho, pero por parte de todos y en todo momento, incluida la renovación del Poder Judicial.