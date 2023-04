Mañana es el 1º de Mayo, día del trabajador. Lo que define a un trabajador es una sola característica: vive de su trabajo. Por lo tanto, si la mayoría de sus rentas son de origen laboral, usted es un trabajador. No quiero decir que Ana Patricia Botín o Florentino Pérez no trabajen, pero lo que cobran por su trabajo (aunque sea una barbaridad), no es nada comparado con lo que cobran por ser propietarios del capital. Por eso los llamamos capitalistas. Si analizamos las estadísticas, probablemente la condición de trabajador sea la más generalizada de todas las que uno pudiera imaginar en nuestro país.

Hay más trabajadores que católicos, que aficionados al fútbol, que mujeres, que hombres, incluso que españoles a los que nos gusta la paella. Da igual la categoría que ustedes quieran poner. Ser trabajador es la categoría más universal que existe. En España hay algo más de 17 millones de asalariados. A estos deberíamos sumar los 3 millones de autónomos, ya que a los que reparten en una camioneta o te hacen una reforma en casa, estaría mal llamarlos capitalistas. También hay 10 millones de pensionistas, es decir, de personas que cobran ahora por lo que cotizaron trabajando anteriormente. Eso suma 30 millones. Además, deberíamos sumar a los 2 millones y medio de desempleados, que son trabajadores que ahora mismo no tienen empleo. Tenemos 32 millones de trabajadores aproximadamente (el medio millón que falta se lo atribuyo a los capitalistas que trabajan, que ni de broma son tantos). Es decir, la inmensísima mayoría de la población son trabajadores. Aún más si tenemos en cuenta a los que hoy estudian, pero mañana comerán de su trabajo. Algunos me dirán que, aunque todos sean trabajadores, hay diferencias notables entre unos y otros, y no les falta razón. Y podrían decirme que un médico gana mucho más que un celador, por ejemplo. Sin embargo, ¿cuántas veces más cobra un médico que un celador? 4 o 5 veces como mucho. Y, ¿cuántas veces cobra más Amancio Ortega que un médico? Suponiendo que el médico cobra 100.000 euros al año (otra exageración), Amancio Ortega gana 25.000 veces más que el médico. ¿No les parece ridícula la diferencia entre el médico y el celador? Al final podemos ser del Madrid o del Barça, de procesión o de festival, pero lo que de verdad va a determinar nuestra vida es si vivimos de nuestro trabajo o vivimos del capital. Feliz 1º de Mayo.