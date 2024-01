Solsticio de invierno en la Seo

El asoleo es el aprovechamiento de la entrada de la luz de forma simbólica dentro de un edificio iluminando determinados elementos coincidiendo con el calendario solar (solsticios, equinoccios) o litúrgico (festividades religiosas). Nuestros antepasados dieron una enorme importancia simbólica a la luz. Desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna alinearon sus construcciones más importantes con el sol y la luna.

Es un fenómeno bien conocido pero con muy poca documentación de la época, dada la tradición oral en la que fueron levantados los edificios. Hoy en día ha aumentado mucho el interés de especialistas y público, como podemos ver en el documental Lux Sacra de Eduardo de la Cruz. Nuestra propia ciudad, Zaragoza, fue fundada coincidiendo con la orientación solar del solsticio de invierno, fecha en la que cada año se concentra un mayor número de personas a observar cómo amanece con la luz alineada sobre el que fue el decumano máximo de la ciudad, la actual calle Mayor.

Muy cerca del solsticio de invierno, el día 19 de diciembre, uno de los días gratuitos que por fin concedió el obispado, visité con mis alumnos de Historia del Arte nuestra catedral. A la hora del mediodía solar, cerca de las 13.00h, pudimos observar el alineamiento de los cinco capiteles de los enormes pilares góticos de la nave oriental con la luz, casi de foco, de los óculos frente a ellos. Como una imagen vale más que mil palabras, adjunto las fotografías que realicé ese día a esa hora.

Quedamos maravillados con la visión. Pensé que estaría documentada, pero no he encontrado referencia alguna al fenómeno. Unos días después se anunció en varios periódicos de la ciudad la inminencia de «un fenómeno solar único»: Luis Rández García, catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de Zaragoza, había descubierto el asoleo de la capilla del Nacimiento el día de Navidad a las 10.20h. Me alegré de la noticia y acudí a presenciar lo anunciado, lo que no pudo ser, ya que el templo cerró tras la primera misa de la mañana. En cualquier caso, en mi opinión, este hecho confirmaría que nuestra catedral construyó sus óculos y alineó capillas y naves en función de la luz.

Esto me llevó a investigar acerca de esos óculos y su construcción. Quizá lo que más nos llamó la atención en la reapertura de la catedral, después de su magnífica restauración, fue la luz. La actual Seo del Salvador adquirió su forma definitiva de hallenkirchen, o planta de salón, en la reforma de don Alonso de Aragón, arzobispo e hijo natural de Fernando el Católico, entre 1490 y 1520. Construyó las cinco naves actuales con los óculos sobre las capillas laterales y alineados con los enormes pilares góticos. Su hijo, don Hernando de Aragón, completó la tarea con dos tramos al sur. Así pues, don Alonso levantó cuatro de los pilares y el quinto fue levantado por su hijo, y es uno de los que luce hoy en día el escudo familiar de don Alonso y don Hernando, muy semejante al escudo de la monarquía hispánica que comenzaba a gobernar los reinos peninsulares. Podemos ver los escudos flanqueados por leones y ángeles. Mi teoría es que los cinco capiteles y los óculos se alinearon para ser iluminados el día del solsticio de invierno a mediodía, como un homenaje a la familia que mandó construir el templo. El solsticio es el momento del renacimiento de la luz, y el Renacimiento era el nuevo lenguaje artístico, de luz diáfana, que llegaba a España desde Italia en esas fechas.

Es difícil explicar la emoción de contemplar, levantar la vista y descubrir un fenómeno así. Mis alumnos y yo sentimos la conexión con nuestros antepasados constructores. Nuestro instituto tiene alumnado de los cinco continentes y de muy variadas confesiones, y fueron ellos quienes me dijeron «profe, mira hacia arriba ¿eso es casualidad?». No, creo que no es casualidad. Los constructores de La Seo del Salvador enlazaron el espacio, el edificio, con el tiempo, el solsticio. Nos señalaron el renacer de la luz iluminando los capiteles a mediodía del día en que la claridad comienza a ganar tiempo a la oscuridad, algo que para ellos tenía un profundo significado espiritual. Corresponde a nuestra época volver a mirar hacia arriba y volver a ver la luz.