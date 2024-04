Zapatero, telonero

Decididamente, el Partido Socialista ha recuperado la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien vemos mitinear más decidido que nunca.

Zapatero pasó al ostracismo en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y continuó en el baúl de los recuerdos durante los albores de Pedro Sánchez. En el milagro de su resurrección se adelantaría a éste el venezolano Maduro, quien ha utilizado al expresidente español como empleado al servicio de su petrolera satrapía. Sánchez lo volvió a llamar a España como telonero suyo para las elecciones municipales y autonómicas de mayo, que perdió, para las generales de agosto, que volvió a perder, y ahora para las vascas, en la que los socialistas van a quedar terceros.

No tanto porque Zapatero sea gafe, que puede que sí, como debido a otros complejos factores que él mismo, enarcando una ceja, ha iluminado en estos días de campaña con sonrisa michelín.

Según su visión del País Vasco, todo lo que allí ha sucedido política y socialmente durante las dos últimas décadas es obra del PSOE y de su capacidad de diálogo, que sigue siendo la gran arma de don José Luis. Hablar mucho, con todos, por los codos y, cuando ya no se sabe de qué más hablar, seguir hablando y dialogando... si es que queda alguien enfrente libre de jaqueca. Para no molestar a los independentistas vascos, Zapatero (como, por otra parte, hace el PP) aboga por mantener las dádivas de Madrid, a muchos millones por voto. A diferencia de los populares, no menciona la persecución del castellano en su territorio ni la retirada de todo símbolo del Estado español. Que no haya allí una sola bandera, un triste escudo nacional no importa porque, gracias al diálogo y a su visión política, el PSOE ha logrado, siempre según su ex secretario general, pacificar el País Vasco y ser determinante en su formación de gobiernos.

¿Visión optimista, buenista, como el propio ex, tan excelente persona...? Puede, pero no por ello también línea oficial de un partido que se conforma con que una abrumadora mayoría nacionalista, PNV y Bildu, con cuarto y mitad de indepes entre sus filas, vaya a copar Ajuria Enea para dictar desde allí el futuro de su autogobierno... sin dialogar con Zapatero.

