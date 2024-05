IA (Inglés Artificial)

Últimamente, parece imposible levantarse cada mañana sin leer un titular, escuchar un podcast o hablar con nuestro vecino sin que salga el tema de la maldita IA. Que si hay una aplicación que crea una canción con un par de clicks, que si una web te permite clonar tu voz para toda la eternidad... Pensaba que ya nada más podía sorprenderme, pero estaba equivocado.

Resulta que el Ministerio de Educación y los responsables de nuestra Administración Educativa han engendrado un nuevo tipo de IA, cuyas siglas en este caso se corresponden lo que podríamos denominar «Inglés Artificial». Este «invento» educativo es el resultado de aplicar la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional que «pretende» fomentar la internacionalización de la FP y el conocimiento de las lenguas extranjeras. Y digo «pretende» porque en Aragón, a partir del próximo curso, se van reducir a la mitad las horas lectivas del módulo obligatorio de Inglés en gran parte de los títulos de grado medio y grado superior de Formación Profesional.

Hasta ahora, en Aragón una parte importante de los títulos de FP incluían unos módulos de Lengua extranjera que como mínimo se traducía en 2 horas semanales de clase tanto en primer como en segundo curso, o incluso 4 horas semanales en un único curso. Con la nueva propuesta que se implementará a partir del próximo año académico, el alumnado sólo recibirá 2 horas de inglés de manera obligatoria en primer curso y ninguna hora en segundo curso.

Nos encontramos, de nuevo, con un ejercicio de populismo educativo, que ahora se traslada a la FP mediante una Ley que nos habla de internacionalización y de potenciar las lenguas extranjeras, mientras que reduce a la mitad las horas lectivas obligatorias dedicadas a ellas. No sé muy bien qué «algoritmo» han utilizado desde el Ministerio y por extensión desde la Administración aragonesa para calcular la distribución de horas que debían asignarse al módulo de Inglés Profesional, pero quizás deberían revisarlo.

Resulta paradójico reducir a la mitad las horas lectivas de este módulo obligatorio, pretendiendo a su vez cumplir con los objetivos de internacionalización del sistema de Formación Profesional. Aunque con este afán de digitalización que le ha surgido a la Administración, puede que nos digan que no han recortado las horas de Inglés de las aulas, sino que simplemente las han subido a la «nube».

Es importante destacar que con la propuesta actual de horas, no se podrá garantizar una formación integral y efectiva en lengua extranjera para el correspondiente ámbito profesional. Poniéndose en riesgo el cumplimiento de los estándares y metas establecidos por la legislación vigente e impidiendo desarrollar con calidad la capacidad comunicativa, oral y escrita en lengua extranjera por parte del alumnado.

Durante la última década, hemos asistido a una instrumentalización del idioma como simple elemento promocional para atraer alumnado a los centros educativos. La nueva FP que se va a implementar, parece basarse en los errores de nuestro presente sistema bilingüe que destaca principalmente por ser segregador. A partir de ahora, el alumnado de FP deberá elegir en segundo curso entre un módulo optativo de inglés u otros módulos técnicos de su especialidad. De este modo, se está forzando al alumnado a elegir entre formarse en idiomas o especializarse más en su ámbito profesional. Este planteamiento favorece únicamente al alumnado que puede permitirse económicamente el estudiar idiomas fuera del aula, ya que sólo ellos podrán optar realmente por ambas opciones.

Hechos como este, no me hacen más que pensar que los principios y objetivos establecidos en la Ley Orgánica 3/2022, tienen la misma credibilidad que los hashtags de un influencer de turno. Así que ya sabes, dale a Like. #InternacionalizacionFP #InglésArtificial.

