Manual de convivencia

Una victoria justa se parece mucho a una derrota, si falla la previsión de un triunfo holgado. Sólo los muy buenos transforman un pequeño avance en un retroceso cuando se tiene todo a favor. Limitarse a comerte los diputados (y el porcentaje) de Ciudadanos, ya amortizados, significa que estás en el mismo sitio. Debemos reconocer el esfuerzo de quienes se obstinan en equivocarse en beneficio de los demás. Decía el revolucionario francés Jean-Paul Marat que no existe el fracaso, salvo cuando dejamos de esforzarnos. Por eso debemos agradecer el afán de Feijóo por no ganar, ni cuando queda primero con el aliento del segundo en el cogote. El gallego es un fajador, más bien un feijador, que encaja los golpes con la misma facilidad que los denuncia y los promueve. El arte del conservador es un logro póstumo de su legado político. Este coyote de la política no ha cejado en su caza de Sanchezcaminos, pero la dinamita de AcmeOir le ha estallado en un hazte huir. Lo cortés no quita lo saliente. Porque, con estos resultados, va a tener complicado repetir curso en Génova. La profesora Ayuso no ha repartido las notas todavía, pero la sonrisa de su ojiplática mirada no depara nada bueno para el inquilino de Génova con derecho a desahucio.

La derecha dejó de ser sensata para criar cuervos que se comieran a los rojos. Pero los pájaros del pánico comenzaron a devorarse entre ellos procreando mutaciones de cerebro empobrecido. Buxadé aterrizará en Bruselas de la mano de Abascal. También aterrorizará. Ya que lo podrían confundir con el marciano cabrón de Mars Attaks! (Tim Burton, 1996). A estos extraterrestres les han crecido los aliens de Alvise. Los comicios constatan que la derecha del PP ultra no sólo es trina, sino que está que trina y luce como una letrina. A Feijóo se le acabó la fiesta con Vox.

Ciudadanos acudió incinerado a su propio entierro. Es más difícil morir varias veces que resucitar una sola. Claro que si presentas de candidato al hermano gemelo de Koldo García. ¿Qué podía salir mal? Los nacionalistas de diverso tipo lo mantienen, aunque baja su interés.

El PSOE mantiene sus cimientos en la peor situación, con la participación más baja y en unas urnas europeas que no suenan a alarma movilizadora para la izquierda española. La excepción ibérica de progreso, frente a una Unión con serio avance la ultraderecha, es un valor que se multiplicará conforme pasen las horas. La mayoría progresista silenciosa sigue ahí y vuelve a demostrar el abismo que hay entre la opinión visceral inoculada y la convivencia que avanza en la España tolerante. Los buenos datos van de la mano con los buenos votos. El empleo y la economía mejora. El sentido común ciudadano se ha impuesto a la serie de realidad virtual que nos han vendido. La película de Fascist & Furius está más desgastada que las cuentas del rosario de sus promotores. Plantar batalla a tantos poderes con sus tentábulos de fango tiene su mérito.

Las izquierdas de Sumar y Podemos han demostrado pocas tablas, pero sus votantes se las han señalado. Así que vuelven a la casilla de salida tras sacarse mutuamente de las casillas de su entendimiento. Yolanda dimite recitando la canción de Pablo: «tu mano, tu mano/eternamente tu mano». Mientras, Iglesias mece la cuna de Díaz recordando: «mi soledad se siente acompañada/por eso sé que a veces necesito tu mano». ¿Será el fracaso de tanta división una nueva oportunidad de reconciliación?

En Aragón, la socialista Rosa Serrano ya es eurodiputada y Miguel Gracia, senador. Las piezas se siguen moviendo en el tablero socialista, aunque nadie avisa al rey de su desnudez. En cambio, la reina ya gobierna con Alegría desde la Moncloa. Mientras, en el Pignatelli, Jorge Azcón ya se ha puesto a las órdenes de Madrid, me refiero a su colega autonómica. Tras jurar fidelidad eterna a Casado, y lealtad imperecedera a Feijóo, podríamos contemplar una nueva pirueta hacia IDA, sin vuelta, con la agilidad de un rapaz y la velocidad de su flequillo. Nolasco saca pecho, pero como le gustan más las fotos que los votos, seguirá zancadilleando al PP, su socio de coalición. La candidatura de Guitarte desiste más que resiste. Tocó el cielo de Teruel, pero ahora va camino del campo de reciclaje aéreo. ¿Sabía el PAR que había elecciones? Desaparecer sin estar tiene su punto… de evaporación. Podemos en Aragón tiene más siglas que nombre. IU, más nombre que siglas. La CHA colocó a su candidato, camuflado, en las siglas de Sumar. Los tres mosqueteros de esta izquierda maña han sido más de uno sin todos y todos sin ninguno.

En Francia, Macron disuelve el parlamento tras el varapalo ultra. Un buen revulsivo para sacudir conciencias en la tradición republicana de los vecinos. El mapa resultante da más valor al escenario español. Por cierto, una foto no muy alejada del actual Congreso. La trilogía de Pedro Sánchez tendrá nuevos capítulos. Se cierra la última etapa de esta vuelta electoral. Tras el manual de consistencia de 2019 y el de persistencia del pasado año, llega el de convivencia. Lo firma su protagonista, pero lo mejor que podemos decir de este guion hoy, es que continuará.

