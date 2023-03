El síntoma es, según la RAE, un indicio o señal de que algo está ocurriendo o va a ocurrir y tras esta definición añado una información acerca de la última decisión del Gobierno de ultraderecha en Italia, presidido por Giorgia Meloni, y por la cual los hijos de parejas homosexuales solo podrán quedar vinculados en el registro a un único progenitor, medida con la que se pretende invisibilizar a los matrimonios homosexuales que para la ultraderecha no son la familia tradicional, son algo a abolir, como lo son las familias monoparentales y todo aquello que no case con la fórmula padre + madre = hijos. Pero el alcance de las medidas adoptadas por este gobierno va más allá de las fronteras italianas, al rechazar el Senado la aprobación del certificado europeo que homogeneizaba ese tipo de registros y protegía a las familias de progenitores homosexuales que residieran temporalmente en Italia. La consecuencia es que tras asentarse en el país pierden el reconocimiento legal de los hijos y llegados a ese punto la única vía disponible es volver a esa vejatoria solución de fingir una adopción para el miembro de la pareja que no es padre o madre biológico en los llamados casos particulares, lo cual pasa por distintas entrevistas donde deben acreditar su idoneidad para adoptar a quien es ya su hijo. Asimismo, en una regresión continua de libertades y luchas conquistadas, ahora las parejas de mujeres están obligadas legalmente a salir fuera de Italia para recurrir a la inseminación artificial.

Puede que todo esto no sea excesivamente importante, porque a fin de cuentas estamos hablando de minorías y de niños que llaman a sus dos madres mamá y mamá o a sus dos papás papá y papá y eso es algo que la sociedad más conservadora y enferma de dogmas donde lo diferente es pecado no puede ni podrá aceptar y por eso busca mermar sus derechos, llevando a cabo políticas regresivas que son el síntoma de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Cierto es que Meloni lo anunció en su campaña electoral, señalando que su prioridad era la familia tradicional, mostrando así su desprecio hacia todas aquellas otras familias que lo son por derecho y amor. Es frustrante ver cómo algunos siguen no entendiendo nada, abrazando el pecado que siempre está en los otros y no en ellos, negando la realidad y forzando lo tradicional a pesar de que esté lleno de hedor y falsas pulsiones. El síntoma indica que algo ya está o está por venir y que no llegue o sí es algo que depende exclusivamente de nuestra decisión y de nuestra forma de cuidarnos y de cuidar a quienes son siempre las dianas de todas las políticas excluyentes y también insolidarias.