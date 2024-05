Una cama para el enemigo

La visita de Zelensky se cerró con el compromiso de Pedro Sánchez de entregar armamento por valor de 1.100 millones de euros a Ucrania, mientras que, como señal de protesta por ese anuncio armamentístico, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG plantaron al presidente ucraniano, quien a primera hora de la mañana del lunes fue recibido por el rey Felipe VI en una visita que España entendió de Estado.

Ninguna guerra tiene un final feliz y algunas ni siquiera tienen final, como es el caso de Gaza, lo que implica que los pueblos sufran durante décadas el horror y la miseria y no tengan más futuro que el presente inmediato de no saber qué pasará mañana. Y siempre en medio de todos los conflictos surge el tema de la industria armamentística, llegándose a afirmar en algunas ocasiones que estos todopoderosos han sido los artífices del comienzo de determinadas guerras. Pero volvamos a Ucrania, país cuya adhesión a Europa comenzó en diciembre de 2023 una vez que sus fronteras fueron tomadas por Rusia, iniciándose una guerra que era más bien una invasión y que continúa día a día en una escalada de violencia que sufren los ucranianos y nadie más: solo ellos saben del dolor de abandonar un país o de ver cómo los sueños son arrasados en medio de la barbarie. Y entonces surge la pregunta de si Europa debe seguir suministrando armas a Ucrania para defenderse de Rusia en un conflicto que nadie ganará o si bien hay que dejar que Rusia imponga su victoria y doblegue a Ucrania y de alguna forma a la Unión Europea que tan beligerante ha sido una y otra vez con Moscú. La respuesta es compleja porque la lógica nos invita a pensar que si no hay armas no habría guerras pero, ¿qué hacemos cuando el invasor tiene armas y un plan endiablado para el futuro de Europa y no parece existir otra mediación posible que no sea la del enfrentamiento armado? Hay una metáfora en las guerras que sucumbe a cualquier argumento y que late en todas las pulsiones del ser humano cuando no recibe más que hostilidad y miedo y su defensa solo encuentra una puerta que se abre cuando el enemigo muere y se cierra cuando el enemigo eres tú y pierdes la vida.

No sé si plantar a Zelensky es una buena idea, porque a Zelensky le da igual y desgraciadamente la paz a la que aspiramos no ampara brotes de rosas, sino espinas cada día más solidas y retorcidas en la mente de quienes aspiran a ser líderes del mayor y más absoluto fracaso y que jamás ofrecerán una cama al enemigo, solo ruina y una triste postal de destrucción, que es lo que Putin quiere hacer con Ucrania.