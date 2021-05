El director deportivo del Real Zaragoza, Miguel Torrecilla, ha citado esta mañana a toda la plantilla actual del Zaragoza, menos a Francés, que se encuentra en Maribor concentrado con la selección sub-21, para explicar en reuniones individuales en su despacho en la Ciudad Deportiva la situación en la que queda cada futbolista antes de dar comienzo a las vacaciones y en una plantilla en la que se esperan unos nueve fichajes, como mínimo, y en la que se podrían dar una docena de bajas. El retorno de los futbolistas está fijado para el 5 y el 6 de julio para las pruebas médicas y empezar a entrenar el 7.

Los cedidos Álex Alegría (Mallorca), Toro Fernández (Celta), Tejero (Eibar) y Zanimacchia (Juventus) ya saben por boca de Torrecilla, aunque eran ya hace tiempo conscientes, que no siguen el club y retornan a sus equipos, mientras que con Peybernes (Almería) y Sanabria (Atlético B) el Zaragoza quiere hacer un esfuerzo para intentar que continúen en la próxima temporada. En el caso del central francés pasa por una rescisión de su contrato en el Almería, donde le queda un año, para ficharlo en propiedad y con Sanabria renovando su préstamo hasta 2022. En ambos casos hay moderado optimismo, aunque con 'Pey' el escenario del Almería será importante, con muchas más facilidades si sube a Primera el conjunto andaluz.

En la portería es segura la continuidad de Cristian y Ratón tiene prácticamente decidido buscar destino, por lo que el club mirará un refuerzo seguro bajo palos, mientras que en defensa, donde ahora mismo se apunta a la búsqueda de un lateral en lugar de Tejero, el club cuenta con Jair, Vigaray, Chavarría y Nieto. Se le buscaría una salida a Atienza, que no es sencilla y que podría exigir el pago de una indemnización que el club, en el caso del Pichu y en otros, quiere evitar en lo posible. Francés, en función del escenario económico de la entidad, de si hay o no una entrada de capital,puede ser traspasado y está en la agenda de clubs importantes..

James, Ros y Eguaras

Más cambios se esperan en el medio, donde Zapater es fijo y Francho, salvo que llegue una oferta importante y como en el caso de Francés el club necesite ese traspaso al no cambiar la coyuntura actual, también seguirá. Javi Ros es el caso más delicado tras sus problemas en la rodilla, pero el club intentaría esa salida que el jugador no desea y Eguaras también puede dejar el equipo este verano tras una temporada irregular.

Con James Igbekeme se confía en que llegue una oferta que pueda hacer salir al futbolista, del que no se tiene dudas de su nivel, pero sí de su rendimiento y de sus lesiones, con todo el momento para su traspaso fue en 2019 y no ahora. Adrián y Bermejo, salvo sorpresa, siguen y con Larra, una de las fichas más altas de la plantilla y que sube el próximo curso al no pagar una parte el Athletic, es obligado buscar un destino. En la medular el Zaragoza tiene en mente traer un centrocampista de contención y uno de corte ofensivo.

Un ataque casi nuevo

La delantera, visto el estrepitoso fracaso de este año, será nueva y solo Iván Azón, salvo oferta elevada, va a continuar. Con el retorno del Toro y Alegría a sus clubs, la salida de Vuckic es obligada por su alto salario y su escaso rendimiento. Se intentará un traspaso o en un último caso una cesión o que su salida no suponga una indemnización. Mientras, el club cuenta con Juanjo Narváez, Pichichi del equipo con nueve dianas, pero el colombiano no esconde su deseo de jugar en Primera y el Elche, que ya lo quiso en enero, es el equipo más interesado tras ya intentar su fichaje en verano. Su salida es, pues, factible si llega una propuesta que ronde los tres millones. El Espanyol es otro de los equipos interesados en el colombiano.

Clemente y Lasure se quedan

Torrecilla no se ha reunido esta mañana de lunes con los jugadores que han estado a préstamo, aunque las decisiones están tomadas. De ellos, retornan Clemente, que ha estado en el Logroñés y que se quedará, aunque con una renovación obligada de por medio, ya que acaba en el 2022, y Lasure, cuya situación especial por el cáncer testicular que padece le da un sitio fijo en la plantilla de la próxima temporada mientras acaba su proceso de recuperación, que va por buen camino. Con Mingotes (Mestalla) y Marc Aguado (Andorra) no se va a ejercer la prórroga de sus contratos opcional que había por tres años más y Nick Buyla, al que le quedan tres temporadas y vuelve tras haber tenido bastantes minutos en el UCAM Murcia, volverá a salir, quizá hasta rescindido. Con Baselga se buscará otra cesión, ya que acaba en el 2024 tras su paso por el Baleares y con Bikoro, que ha estado en el Numancia y en el Badalona, se tratará de llegar a un acuerdo con su contrato, que acaba en 2023.