El vicepresidente del Real Zaragoza, Fernando Sainz de Varanda, que representa en el club al máximo accionista, César Alierta, que controla el 50,56%, del capital de la entidad, admitió el proceso de venta en el que está el club en unas declaraciones que ha hecho de forma conjunta con Christian Lapetra, presidente de la SAD, en la vuelta del equipo a los entrenamientos. “Es conocido por todos que el club está en un proceso de transmisión de las participaciones y que nos hubiera gustado que se hubiera cerrado hace unas semanas pero, aunque hemos puesto todo el empeño para que se hubiera producido, estos procesos son complicados, tienen muchas aristas y nos ha costado más tiempo de lo que nos gustaría”, aseguró Sainz de Varanda.

“No obstante, lo que hay que hacer es trabajar con total normalidad, el club tiene que seguir funcionando y va a seguir haciéndolo a la espera de que se cierre, o no, pero vamos a intentar que en los próximos días u horas se cierre el proceso y sea lo más satisfactorio posible para el Real Zaragoza”, añadió. Lo cierto es que fuentes de la SAD confiaban que esta semana fuera ya la de la firma definitiva con Spain Football Capital tras solucionar los problemas burocráticos y a la espera del OK de la transferencia internacional de parte del desembolso que va a hacer esta sociedad, que se sitúa de forma global en torno a los 50 millones de euros.

"Nos ha costado más tiempo del que nos gustaría. El club tiene que seguir funcionando y va a seguir haciéndolo a la espera de que se cierre el proceso, o no"

Sin embargo, no hay fecha aún para la firma y desde la parte compradora solo se asegura que se está pendiente de esa fecha y que todo lo demás está solucionado. Una vez que se fije la firma se iniciará también el proceso para solicitar la autorización al CSD, algo que lleva solo unos días. La parte de César Alierta ha sido la más reticente a firmar con esta alternativa, teniendo en cuenta que el resto de patronos, la familia Yarza, Carlos Iribarren y Juan Forcén, acumulan un 13,46% para completar el 91% que controla la Fundación. Los sobrinos del máximo accionista, Juan Uguet y el propio Sainz de Varanda, han trabajado en otra vía, en la que hay capital americano, aunque todos los indicios aseguran que no va a llegar a tiempo. En todo caso, la firma de Alierta, al ser el máximo accionista, es la clave del proceso.

“Hay cuestiones que van a depender de lo que suceda estos próximos días, con la operación de venta hay decisiones que se van a tomar con los nuevos propietarios que pueden afectar a la cuestión deportiva, pero al margen de eso el club funciona con total normalidad e iremos trabajando para estar en las mejores condiciones para llegar al inicio de la campaña”, indicó Lapetra, incidiendo en la aparente normalidad de un club en el que a estas alturas aún no se ha hecho ningún fichaje para la próxima temporada y que lleva retraso en su planificación deportiva, ya que cualquier movimiento que vaya a realizar Miguel Torrecilla está bloqueado a la espera de ese desembarco de la nueva propiedad.

La campaña de abonos, avanzada

Tampoco se ha podido presentar una campaña de abonos, aunque ahí el argumento que esgrime el club es la situación sanitaria, a la espera de que la comunidad fije los aforos de público en el inicio liguero. Sin embargo, la no llegada todavía de la nueva propiedad también supone un freno en este aspecto, porque es una decisión importante en la SAD. “Dentro de todo eso que vamos haciendo hay un tema que a la gente le preocupa, que es la campaña de abonados. Nos hubiera gustado sacar la campaña de abonados ya pero estamos pendientes de que el Gobierno de Aragón adopte las decisiones oportunas sobre los aforos, sobre los que podemos entrar en los estadios. Y hasta que no tengamos una seguridad de lo que se puede acceder al campo no podemos lanzarla. La tenemos muy avanzada y hemos hablado con la DGA, con Sanidad y con Deporte, para intentar sacar esto lo antes posible”, aseguró Sainz de Varanda.