Borja Sainz es consciente de que está ante una temporada clave en su carrera. Por eso, el nuevo jugador del Real Zaragoza tiene claro que "vengo a hacer un gran año" tanto en el plano individual como en el colectivo. El extremo, cedido por el Alavés sin opción de compra, ya se ejercitó este viernes con sus nuevos compañeros y estará a disposición de JIM para jugar el viernes en el debut liguero ante el Ibiza. "Con Borja cubrimos una necesidad del equipo porque buscábamos un jugador de ataque que jugara fuera y Borja puede hacerlo en los dos costados al mismo nivel. Destaco su velocidad y energía en el uno contra uno y su desborde", expuso Torrecilla antes de ceder la palabra al vizcaíno.

El extremo, que lucirá el dorsal 26 "porque lo llevó un gran jugador como Luis Suárez" y, por consiguiente, tendrá ficha del filial, asegura que el Zaragoza supone "una buena opción para seguir creciendo" y que la llamada obtuvo una pronta respuesta. "En cuanto recibió la llamada de Miguel (Torrecilla) y de JIM no me lo pensé. El Real Zaragoza es un club histórico y todos me hablan bien de él". Entre ellos, el aragonés Víctor Laguardia y el exzaragocista Burgui, sus compañeros en el Alavés. "Siempre me han dicho cosas buenas", afirma.

A sus 20 años, Borja tiene un objetivo claro. "Quiero ayudar al equipo y tengo muchas ganas e ilusión por aportar mi trabajo. Será mi trabajo el que dirá si juego pero estoy convencido de que si trabajamos bien los goles y las victorias llegarán", asevera.