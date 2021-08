La misión de Miguel Torrecilla estaba clara. Antes de presentar a Borja Sainz, segundo fichaje del Real Zaragoza, el director deportivo quiso lanzar un mensaje diáfano a un zaragocismo envuelto en incertidumbre desde hace tiempo. "Desde hace unas semanas trabajamos con el límite salarial que nos ha dado el director general, Luis Carlos Cuartero, y estamos tranquilos porque tenemos argumentos para garantizar que las entradas serán del nivel que requiere este proyecto y que nos tienen que llevar a estar entre la pomada de aspirantes (al ascenso)", aseguró.

Las palabras de Torrecilla advertían de que la historia interminable en que se ha convertido el proceso de venta del club no afecta a la gestión deportiva y que el dinero disponible será suficiente para construir un equipo de garantías con JIM al frente. En él no estará Peybernes, que dio calabazas al Zaragoza para enrolarse en las filas del Málaga a pesar de que los aragoneses lo esperaban con los brazos abiertos. "Estaba todo cerrado, pero el jugador, no por una cuestión económica, decidió elegir otro destino. Pero en el Zaragoza estará el que quiera estar y para nosotros Peybernes ya es historia", afirma Torrecilla.

Así que el Zaragoza mira hacia adelante y ultima la incorporación de un central, un mediocentro defensivo y dos delanteros. "Vendrán más pronto que tarde. Queremos cerrarlos en breve", apuntó el director deportivo. En este sentido, el club ha dado marcha atrás en su primera intención de incorporar otro lateral ante la lesión de larga duración de Vigaray. Las buenas prestaciones del canterano Ángel López o la posibilidad de ubicar en ese costado a Francés permiten esperar al madrileño, que ya debería estar disponible a finales de año. Hasta entonces. Fran Gámez, que ha gustado mucho en pretemporada, será el único lateral derecho específico de la primera plantilla si no hay cambio de planes.