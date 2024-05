Víctor Fernández: "No busco récords, solo ayudar al Zaragoza y afrontar un futuro más ilusionante"

La cuarta etapa de Víctor Fernández en La Romareda engorda un historial en el banquillo que contempla 24 temporadas de entrenador profesional y 832 partidos a estas alturas entre España, la mayoría, 424, en el Real Zaragoza, pero también en Portugal (Oporto) o en Bélgica (KAA Gent), por lo que no anda tan lejos de los 1.000, algo que entre los técnicos españoles solo ha logrado Luis Aragonés, teniendo en cuenta que firmó un año más en su llegada en marzo: "No le doy mucha importancia a las cifras, cuando te colocan en el ranking de entrenadores, no busco récords en mi vida, nunca los he buscado. Lo único que quiero es hacer bien mi trabajo, dejar contenta a la gente y lo que más me interesa ahora es ayudar al Zaragoza a que se salve, tratar de pasar página de la forma más brillante posible y afrontar un futuro con más optimismo, expectativas e ilusiones que esta afición se merece", aseguró el entrenador, que reconoció que ganar al Burgos sería "dar un paso de gigante para el objetivo" y que no quiso adelantar si va a mantener en La Romareda el esquema de tres centrales y dos carrileros que ha utilizado en Leganés y Huesca, aunque por las pruebas que ha hecho este sábado así será, con las entradas de Grau en el medio, algo que sí confirmó, y Mouriño, tras su sanción, en el eje.

"Ganar al Burgos sería dar un paso de gigante para el objetivo. Sería la confirmación y el refuerzo de lo que estamos haciendo en las últimas jornadas, de nuestra buena evolución. Y supondría también dar una alegría a nuestra afición en una temporada con muchos sinsabores. Este es el momento oportuno y adecuado para hacerlo y esperamos alcanzar ese objetivo", dijo el entrenador, que no mira a la frontera de los 50 puntos, de los que el conjunto blanquillo está a cuatro, "porque hay que ir partido a partido y ganar todos los que se pueda. Este es además el sello innegociable del Zaragoza en su historia. El partido es muy importante por de donde venimos, la dinámica y la inercia. El triunfo supondrá un plus de tranquilidad, aunque quizá no será algo definitivo aún".

"Más allá del dibujo, el principio básico debe ser tener seguridad con la pelota, ser muy sólidos en defensa y agresivos en ataque. Hay que tener valentía y a ver si tenemos acierto".

No quiso dar pistas de sus intenciones en el dibujo tras ganar en Huesca y empatar en Leganés con un 5-3-2 que ha funcionado bien. "Burgos es otro partido, tendremos que tener más apariciones en el área, porque somos locales, hay que arriesgar más y tener más presencia y remates", aseveró, sin querer descubrir unas cartas que pasan por mantener a Gámez y a Zedadka en los carriles y sumar a Mouriño a una zaga de la que saldría Lluís López y se mantendrían Francés y Jair. Grau entrará por Marc Aguado y el resto, Toni Moya, Liso y Azón, son intocables, como Badía bajo palos. "Yo intento no repetir alineación, porque cada encuentro tiene una exigencia diferente y busco en la plantilla aquellos argumentos técnicos que nos permitan ganar. Más allá del dibujo que plantee al inicio, todo es circunstancial y se modifica a lo largo partido. El principio básico debe ser tener seguridad con la pelota, ser muy sólidos en defensa y agresivos en ataque. Hay que tener valentía y a ver si tenemos acierto".

Elogios a Grau

Quiere Víctor mantener el "buen momento" que ve en el Zaragoza para "confirmar los resultados anteriores", añadió, elogiando el papel de Jaume Grau cuando ha salido al campo, ya que el valenciano no ha sido titular aún con él y lo será este domingo ante el Burgos por las bajas de Aguado, Francho y Guti en el medio: "Jaume está muy bien. Hasta ahora no ha sido titular, pero confiamos en su fútbol y en su actitud. Siempre cumple, es un chico ordenado y nos aportará cosas distintas a las de Marc Aguado. Sus cualidades nos van a venir bien ante el Burgos”, dijo Víctor, que elogió al enemigo y a su entrenador, Jon Pérez, Bolo.

"El Burgos es un rival que sabe perfectamente a lo que juega, con buenas cualidades físicas. Nosotros llegamos en una buena evolución del grupo y con una actitud colectiva muy solidaria. Estamos preparados para hacer más registros futbolísticos y tener esa actitud de ganar todos los duelos"

"El Burgos es un rival que sabe perfectamente a lo que juega, con buenas cualidades físicas, una buena organización defensiva y jugadores interiores muy talentosos arriba, como Montiel y sobre todo Curro, además de Fer Niño . Nosotros llegamos en una buena evolución del grupo y una actitud colectiva muy solidaria. El equipo está preparado para hacer más registros futbolísticos y debe tener esa actitud de ganar todos los duelos", sentenció.