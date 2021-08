A Francho Serrano, como a Iván Azón, se le pidió antes de empezar la Liga volver a tener dorsal del filial, el 27 y el 31 en concreto, como el curso pasado, el primero de ambos como profesionales, para ganar más margen en la inscripción de jugadores a la espera de que tras el final del mercado volverían a tener el número del primer equipo elegido en pretemporada, en el caso de Francho el 14 y en el de Azón está por ver, ya que Álvaro Giménez ha elegido el 20. “Es un tema del club, que me pidió bajarme la ficha al filial por circunstancias económicas para traer a más compañeros. Evidentemente dije que sí y espero llevar el dorsal 14 pronto, pero si no puede ser estaré encantado de seguir con el 27, pero claro que me gustaría llevar ese”, afirma el centrocampista de la cantera, que había elegido ese número por ser el de su ídolo, Xabi Alonso, y por ser el día del cumpleaños de su madre. Ahora, espera volverlo a tener en la jornada 4, la primera tras el mercado, cuando el Zaragoza ya haya dado forma definitiva a su plantilla.

El canterano se hizo con un hueco importante en el primer equipo el curso pasado, su primero como profesional, y de momento está manteniendo ese rol en el actual, con dos titularidades seguidas. “Todos necesitamos un periodo de adaptación, pero estoy contento de mi trabajo, hay días que sale mejor y otros peor, pero siempre estoy para ayudar al equipo”, asegura Francho, que se muestra confiado en el trabajo del Zaragoza, pese a que los resultados, con un punto de seis posibles, no hayan sido los esperados y que rechaza cualquier atisbo de nervios. “Quizá por resultados no hemos empezado lo bien que queríamos, pero no se habla de ansiedad ni de nervios, llevamos dos partidos y hay que tener la máxima tranquilidad. Haciendo las cosas como en Valladolid, sobre todo en la primera parte, llegarán los goles y los resultados seguro”.

“Por supuesto que pensamos que hay plantilla para mirar al 'playoff', la media hora que hicimos contra el Valladolid nos tiene que dar mucha convicción para saber que podemos conseguir lo que nos propongamos”

Esa primera parte en Pucela es el camino, sobre todo en el tramo final, donde “generamos muchas ocasiones, que ante el Ibiza no las tuvimos”, reseña jugador aragonés, convencido de que el Zaragoza ya tiene una plantilla en la actualidad para mirar a la zona alta de la tabla. “Por supuesto que pensamos que hay plantilla para mirar al 'playoff', la media hora que hicimos contra el Valladolid, un rival con muchas más ambiciones por sus medios, nos tiene que dar mucha convicción para saber que podemos conseguir lo que nos propongamos”.

En todo caso, para eso el Zaragoza deberá mostrar más capacidad en los últimos metros, más pólvora, para no mandar tantas ocasiones al limbo como en Pucela. “Allí nos faltó en esos últimos metros decidir bien y estamos incidiendo en eso en esta semana porque al final el juego fue bueno, el Valladolid no nos creó mucho y nos marcó un golazo. Mejorando eso, vendrán seguro los resultados”, asevera, sin fiarse del mal comienzo del Cartagena, porque “todos los equipos en Segunda son peligrosos. Hay tanta igualdad que cualquier rival te lo hace pasar mal y el Cartagena ya acabó muy bien el año pasado”

Francho cumplió por fin ante el Ibiza el sueño de jugar en una Romareda con público y ahora espera que ante el Cartagena “pueda venir mucha más gente”, poniendo el acento en los 18.000 socios que tiene ya la entidad. “Después de un año pasado con el covid y lo que vivimos en lo deportivo ya hay muchos abonados y el mensaje para ellos es que estén tranquilos y sé que van apoyarnos siempre y nos van a dar ese plus para conseguir los resultados”.