Con el 23 a la espalda y el objetivo de dejar atrás las últimas temporadas, Nano Mesa tiene claro que está ante una gran oportunidad. El nuevo atacante del Zaragoza, con el que, según afirmó Torrecilla, se cierra la delantera, admite que “en los últimos años no he estado al nivel que puedo dar”, pero afronta la nueva aventura dispuesto a ofrecer su mejor versión. “El mejor Nano está por llegar. Cualidades tengo pero un delantero necesita confianza e ilusión y aquí, tras hablar varias veces con Torrecilla, me han demostrado ambas cosas. Creo que puedo dar mi mejor versión y que puede ser una temporada bonita tanto para mí como para el equipo”, asegura el canario, que advierte que “queda Nano para rato. Me va a venir bien estar aquí”.

Cedido sin opción de compra desde el Cádiz y preparado “si el míster quiere” para jugar ya el lunes ante el Cartagena, Nano Mesa sabe que su llegada ha sido acogida con cierto escepticismo por parte la afición a tenor de su escasa capacidad anotadora en las últimas temporadas. “Voy a demostrar que puedo jugar aquí y hacer goles para ayudar al equipo pero, sobre todo, voy a pelear hasta el final para ganar”, afirma el delantero, que deja claro que “vengo a por todas y a hacer el máximo número de goles posible para estar en el playoff o ascender, que es lo que queremos. Necesitaba algo acogedor y que me ayudara y, aunque tenía otras opciones, he decidido venir al Zaragoza, un club muy exigente al que intentaré aportar lo máximo posible. Cuando me llamaron no lo dudé”.

Porque el nuevo jugador zaragocista asegura que el Zaragoza dispone de mimbres suficientes como para aspirar a dar el salto de categoría y dejar de una vez una Segunda División en la que ya acumula nueve temporadas consecutivas. “Hay jugadores con mucha calidad y jugamos muy bien. He visto los dos partidos ante Ibiza y Valladolid y tenemos equipo para aspirar a estar arriba en una Liga muy complicada, pero pelearemos hasta el final para poder aspirar al ascenso”.

En el Zaragoza, Nano coincidirá con antiguos compañeros como Álvaro, Clemente o Borja Sainz, lo que, según el canario, facilitará su adaptación. “La acogida ha sido muy buena. Es bueno que te arropen así. Seguro que Álvaro me ayudará tanto dentro como fuera del campo”, subraya el atacante, al que Torrecilla definió como “un delantero de movilidad, de correr al espacio y con capacidad también para el trabajo defensivo al apretar a la defensa rival en la salida del balón”. Para el director deportivo, “las ganas que me transmitió en las conversaciones que hemos tenido han sido importantes para tomar la decisión de que sea el jugador que nos falta para completar la delantera”.