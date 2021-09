Zaragoza, 29 de septiembre de 1996. La Romareda lo pasa en grande con un Real Zaragoza en plena regeneración tras haber conquistado, apenas un año antes, la Recopa de Europa. El equipo dirigido por Víctor Fernández vuelve a ejercer de azote de los grandes y sacude de lo lindo a un Barcelona al que vence por 3-2 cuando el partido, correspondiente a la quinta jornada, alcanza el ecuador de la segunda mitad. Figo lanza una falta lateral desde la derecha que Juanmi bloca con seguridad segundos antes de que todo estalle por los aires. El central portugués del Barcelona, Fernando Couto, regala una patadita a Xavi Aguado, que se gira para recriminar su acción al luso, al que Solana propina un manotazo en la cabeza por detrás. El defensa azulgrana se va al suelo y, en la banda, el asistente levanta el banderín y reclama al árbitro, Mejuto González. Justo en ese momento nacía la figura de Rafa Guerrero, seguramente, el juez de línea más mediático de la historia del fútbol.

«Penalti y expulsión», advierte el asistente nada más recibir a Mejuto. «Vaya, joder Rafa. Me cago en mi madre, ¿expulsión de quién?», responde el árbitro, entre la incomodidad y el fastidio. «Del número 6. Pregunta. Le da un golpe por detrás en la cabeza claramente a Couto con la mano», explica Guerrero. «¿Qué número?», cuestiona Mejuto. «El número 6. Pregunta a Camblor por si ha visto algo. Para mí, el 6», insiste Rafa. «¿Es expulsión y penalti?», inquiere de nuevo Mejuto. «Sí, sí», responde su ayudante de inmediato. El diálogo, grabado gracias a un micrófono de ambiente instalado por Canal Plus para ese partido, es una de las conversaciones más famosas en la historia del fútbol español e internacional tras dar la vuelta al mundo en cuestión de horas. «Levanta la bandera y déjate de expulsión», le recriminan los zaragocistas.

"Si pita penalti, nos vamos"

Cuentan que uno de ellos, García Sanjuán, llega a decirle a Aguado que pida el cambio para que el árbitro no pueda expulsarlo. Mejuto, contrariado, apenas da unos pasos antes de regresar con Rafa quizá esperando una vuelta atrás de su asistente. «Penalti no, ¿eh?», le dice Belsué, lateral internacional y actual delegado del primer equipo del Real Zaragoza. «Si pita penalti nos vamos», amenaza Poyet. «Vamos a ver. ¿El balón estaba en juego cuando….», pregunta Mejuto al línea. «Claramente», responde este. «Cuando te consulto yo ¿el balón está fuera ya?», insiste el árbitro. «¿Cuando me consultas?», duda Rafa. «Claro, ¿dónde estaba el balón?», sigue el árbitro asturiano. «Ah! Cuando me consultas el balón está fuera ya. Entonces expulsión sin penalti. Pero si el balón está en juego es penalti», titubea el línea. «No puede ser penalti», grita Higuera a unos metros de la conversación. «Vamos a ver, cuando se produce la agresión está el balón en juego, o sea penalti y expulsión», zanja Guerrero. Mejuto expulsa a Aguado y señala el punto fatídico para desesperación del central catalán del Zaragoza, que se echa las manos a la cabeza y, desesperado, se va al suelo.

El lance acabó con el Zaragoza, que terminó perdiendo 3-5 e inició la caída en barrena del equipo hacia puestos de descenso y que permanecería toda la temporada en zona peligrosa, lo que acabó costándole el puesto, un mes y medio después, a Víctor Fernández, el gran artífice de uno de los mejores equipos de la historia del club. Nacía el ‘Rafa, no me jodas’, esa frase que Mejuto nunca dijo y que desde entonces aborrece. Y ese ‘Ha sido el 6, penalti y expulsión’, que perseguiría a Aguado hasta el final de su carrera. Como a Rafa Guerrero, que, 25 años después, admite que, tras aquello, quiso dejarlo todo. «La magnitud alcanzó unos límites insospechados. Los minutos se hicieron muy largos hasta el final del partido, pero había que seguir y acabar guardando la compostura. Yo quería dejarlo, pero compañeros como Díaz Vega o López Nieto me convencieron».

Porque Rafa asumió pronto que se había equivocado. «Lo supe cuando, antes de tirarse el penalti, Solana me dijo que había sido él, pero aquello estaba ya tan desordenado que ya no había nada que hacer. Yo tenía clara la imagen de lo que había visto, pero en ese instante dudé. Me había equivocado de jugador. Aquello me cambió la vida. Nunca más volví a un campo de fútbol como un juez de línea, ya era ‘Rafa, no me jodas’».

Zaragoza, La Romareda y Rafa Guerrero acababan de firmar una asociación que ya sería indisoluble, aunque el asistente tardó mucho tiempo en regresar a la capital aragonesa. «Volví dos veces más pero años después, una con Iturralde y otra con Díaz Vega. El regreso era difícil, pero necesario porque no quería que la gente pensara que quería fastidiarles. Aquello fue un error que me costó muchas lágrimas y me hizo vivir siempre con una cámara en la nuca», afirma el leonés, que pidió perdón a Aguado «en cuanto lo volví a ver», porque, asegura «siempre es necesario pedir disculpas. Nunca tuve nada contra el Zaragoza, solo fue un error humano. Zaragoza siempre estará en mi vida y, lamentablemente, yo en la de ese gran club con una enorme afición. Deseo de corazón que ascienda cuanto antes y llegue a Europa, que es donde merece estar».

Una gran amistad

Pero aquel 29 de septiembre también fue el inicio de una amistad. Aguado, el gran capitán zaragocista, derrochó comprensión y empatía para disculpar a Rafa. «La gente que no conoce a Rafa Guerrero siempre dice que era el único línea mediático y que se hizo famoso a partir de esa jugada, pero los que lo conocemos sabemos que es una persona excepcional, solidario y con el que me une una gran amistad», asevera Aguado, al que aquella jugada también le sigue persiguiendo. «Antes de la pandemia estuve en Madrid y el conserje de un hotel me dijo que yo era el de ‘Rafa, no me jodas’. Me sorprendió, pero es que aquello tuvo una enorme trascendencia sobre todo por el rival que era». El fútbol, y su capacidad para marcar a fuego. «Durante varios meses siguió esa cantinela y en cada falta o cuando protestaba al árbitro me gritaban lo de ‘ha sido el 6, penalti y expulsión’. Y eso te ponía en el foco de los colegiados y me perjudicó porque estaba condicionado por aquella jugada», afirma.

Aunque Aguado presume de haber digerido bien todo aquello. Sobre todo, en un primer momento en el que la frustración acumulada era «brutal». Pero el capitán, que prefirió no hablar a los medios que se amontonaban camino del vestuario, sí lo hizo después en una rueda de prensa en la que sacó la cara por Rafa. «En la ducha me calmé y estoy muy orgulloso de cómo reaccioné. Me expulsaron sin hacer nada, pero evité caer en la locura y dije que todo el mundo nos podemos equivocar. Pedí, eso sí, que no me sancionaran y creo que ahí radica el afecto que me tiene Rafa, que siempre me dice que se vio que era una persona digna».

«Lo mejor que me ha quedado de aquello es la relación con Xavi. Ahora entiendo muchas cosas de un capitán, de un club y de una persona inmensa y un gran profesional. Me falló mucha gente, por supuesto, pero el día que pude abrazarlo sentí muchas cosas que hay detrás del fútbol», expone Rafa, que, según Aguado, se topó con el enfado de un zaragocista cuando, de madrugada, paró en una gasolinera para repostar tras el partido. «El que te voy a llenar de gasolina voy a ser yo», le dijo el empleado. «Poco después, Rafa hizo algo parecido a Pablo Alfaro cuando jugaba en el Sevilla y lo expulsó al creer que había agredido a Zidane. Mandé un mensaje a Pablo dándole la bienvenida al club», bromea Aguado.

Pero hay un tercero en discordia que hasta ahora ha permanecido en silencio «porque nadie me ha preguntado». Se trata de Jesús Chucho Solana, el artífice del toque a Couto que originó un lance que pasaría a la historia. «He pasado desapercibido, sí. Todo el mundo se centraba en Xavi y en Rafa y yo estaba en la sombra y encantado de que fuera así. Ahora salgo a la luz, pero muy a mi pesar. Fui yo el que lo lio todo, pero solo le empujé un poco con un toque en la nuca para decirle que no fuera pesado. Él se dejó caer y se armó», recuerda el riojano, en la actualidad en la captación de futbolistas del Real Madrid. «Cuando Rafa levanta el banderín me veo en la calle, pero conforme avanzaba la jugada veía que dudaba. Y yo callado». Porque Solana nunca se planteó decir la verdad de forma inmediata sobre la autoría de la acción. «No, porque si digo que he sido yo les saco del error y lo que quería era que todo el mundo supiera que se habían equivocado. Actué como debía», advierte. Fue un segundo antes de que Popescu lanzara el penalti cuando se dirigió a Rafa para recriminarle la acción. «Le dije que había sido yo y que no lo había podido ver. Al menos sirvió para que a Xavi no le sancionaran», rememora el exjugador, que no volvió a hablar con el asistente hasta hace unos días. «Me dijo que le gustó mi reacción. Tiene buen recuerdo de nosotros», asegura.