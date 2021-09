No hubo sorpresas y César Yanis, que acumula ya 20 partidos con Panamá, está en la lista para los partidos clasificatorios de cara al Mundial de Qatar y es baja segura en el derbi ante el Huesca. Pese a que no ha debutado aún con el Zaragoza, su presencia en el combinado de Thomas Cristiansen es fija e indiscutible. De hecho en la anterior ventana tuvo minutos en los tres encuentros, frente a Costa Rica, Jamaica y México, lo que propició que no llegara a Zaragoza hasta el partido con el Fuenlabrada, donde no fue citado porque arribó solo dos días antes, mientras que ante la Real Sociedad B sufrió una leve lesión esa semana y en Lugo estrenó convocatoria, aunque sin minutos.

Panamá se mide, en horario americano, siete horas más en España, a El Salvador (7 de octubre), Estados Unidos (10) y Canadá (13), todos partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Así, su regreso no será antes del 15 de octubre y el Zaragoza juega en Málaga el 16, por lo que llegará muy justo a esa cita, que previsiblemente también se perderá. Junto a Yanis, Christiansen ha citado a otros jugadores de que militan en equipos españoles como Fidel Escobar (Alcorcón), Edgar Bárcenas (Leganés) y Puma Rodríguez (Sporting).