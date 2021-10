Hasta 6.600 localidades se han vendido para el partido de este lunes por la noche entre el Zaragoza y el Huesca, por lo que La Romareda presentará un gran aspecto, aunque lejos del lleno. Las previsiones hablan de que en el estadio habrá unos 25.000 espectadores, pese a que el Zaragoza ya cuenta con 21.600 socios.

Y es que es previsible que haya abonados que no acudan a la cita, justo en la víspera del Día del Pilar y con un puente de por medio. El club puso a la venta más de 10.000 entradas para el choque y el Huesca dispuso de 500, que los aficionados oscenses no compraron en su totalidad, devolviendo casi 200. La venta continuará este lunes, hasta las 14.00 horas en las oficinas del club y después en las taquillas del estadio, teniendo en cuenta que también se pueden adquirir online. En todo caso y aunque no haya lleno, será la mejor entrada en el Municipal desde el retorno de la afición a los estadios, puesto que ante el Oviedo y ya con el 100% de aforo hubo 16.890 espectadores en La Romareda.